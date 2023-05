Před 23 lety vstoupilo na jeviště Divadla J. K. Tyla v Plzni dnes už kultovní dílo Edith – vrabčák z předměstí, které přineslo novou divadelní formu, v níže se o hlavní roli dělí zpěvačka a tanečnice. Teď se vrací v obnovené premiéře, která se uskuteční v sobotu 6. května ve Velkém divadle.

V plzeňském Divadle J. K. Tyla se na jeviště vrací úspěšný taneční muzikál Edith - vrabčák z předměstí. Na snímku Jiří Žalud a Radka Fišarová. | Foto: Irena Štěrbová

A stejně jako při prvním uvedení se i teď v titulní roli objeví Radka Fišarová a Zuzana Hradilová.

K vytvoření tohoto tanečního muzikálu inspiroval před lety vynikajícího českého choreografa Libora Vaculíka pohnutý osud drobné zpěvačky, která si svým hlasem podmanila nejen Paříž, zažila mnoho vrcholů i pádů a jejím životem prošla řada mužů. V díle je použita původní hudba Petra Maláska, texty Václava Kopty a zaznívají v něm nejkrásnější písně šansoniérky Edith Piaf ve strhujícím podání Radky Fišarové, pro kterou bylo obsazení do role Edith osudovou záležitostí a v mnohém nasměrovalo i její sólovou dráhu.

Edith – vrabčák z předměstí měla světovou premiéru 27. května 2000 v tehdejším Komorním divadle. Od té doby nikdy nezmizela na delší dobu z repertoáru a se 192 odehranými představeními se zařadila mezi nejdéle uváděné inscenace plzeňského divadla. Po čase se inscenace představila i v jiných divadlech, ve všech nastudováních vystoupila v titulní pěvecké roli Radka Fišarová, v některých produkcích alternována Zdenou Trvalcovou, nyní se v roli Edith kromě Radky Fišarové objeví také Lucie Šustek Rybnikářová.

„Obnovenou premiéru Edith považuji za takový zázrak,“ říká Radka Fišarová, ke které dnes už neodmyslitelně patří i přezdívka ‚česká Edith Piaf‘. „Je to pocit plný vzpomínání, ohlédnutí se, také uvědomění si, kde teď jsme, v jakém bodě v životě. To vše se nám snad podaří dostat na jeviště a pokorně odevzdat. Já jsem Edith a této roli vděčná opravdu za hodně a těším se z toho, že máme ještě tu možnost, těší mě, že je Edith opět v Plzni, a těší mě neskutečně, že můžeme sdílet tuto roli opět se Zuzkou Hradilovou, která patří mezi moje nejbližší přátele,“ cení si obsazení v tomto titulu Fišarová.

„Edith je rozhodně moje srdeční záležitost, a přestože jsem tančila řadu rolí, vždycky budu spojována hlavně s ní. Ovšem to nejkrásnější, co mi Edith přinesla, je přátelství s Radkou, která se stala nesmírně důležitou osobou v mém životě. Letos oslavíme 23 let od původní premiéry a posléze zřejmě dovršíme i magickou 200. reprízu a to je důvod k radosti,“ dodává současná baletní mistryně plzeňského baletu Zuzana Hradilová, která má v muzikálu roli Edith – tanečnice.

Vedle Zuzany Hradilové sklízely úspěch v roli Edith také tehdejší sólistka Petra Tolašová a po kratší čas i Lenka Hrabovská, jež později přijala angažmá v Národním divadle v Praze.

Libor Vaculík v díle věnovanému pohnutému životu slavné francouzské šansoniérky přiřkl velký part také postavě Vypravěče, kterého si při světové premiéře zahrál Ondřej Izdný. V novém nastudování jej ztvární herec a zpěvák Zbyněk Fric, kterého si mohou plzeňští diváci pamatovat jako sluhu Ficka z inscenace Čachtická paní (2008). V dalších rolích pak vystoupí sólisté a sbor baletu DJKT a také stálý host – emeritní sólista plzeňského souboru Jiří Žalud.

Po obnovené premiéře se nejbližší reprízy úspěšného představení uskuteční 9. a 25. května 2023.