Divadelní léto pod plzeňským nebem se sice po šestnácti letech definitivně rozloučilo, letošní festivalovou novinku 39 stupňů ale budou diváci moci spatřit ještě příští rok.

Z Divadelního léta pod plzeňským nebem 2023 - 39 stupňů. | Foto: Alžběta Huclová

Inscenace měla mimořádný ohlas u diváků i kritiky, organizátoři z plzeňského spolku PaNaMo se ji proto rozhodli přenést z venkovní scény na jeviště plzeňského Divadla Alfa. Zároveň připravují zcela nový projekt, zaměřený na žánr imerzivního divadla.

Festival Divadelní léto vytvořil od roku 2008 každý rok jednu činoherní inscenaci, pro kterou postavil scénu na vybraném místě Plzně. Zároveň vždy zopakoval i reprízy inscenace z předešlého roku. „Komedie 39 stupňů patří k tomu nejlepšímu, co na Divadelním létě vzniklo. Máme spoustu krásných ohlasů na sociálních sítích i osobně od diváků, byla by škoda, kdyby inscenace po deseti reprízách spolu s festivalem skončila. Rozhodli jsme se ji proto převést do interiéru. Zatím budeme hrát několikrát do roka v Plzni, počítáme ale i se zájezdy a festivaly,“ prozradila Marcela Mašínová, ředitelka Divadelního léta a předsedkyně spolku PaNaMo.

Komedie britského autora Patricka Barlowa 39 stupňů se bude v lednu 2024 hrát v Divadle Alfa, které je domovskou scénou Tomsy Legierského, uměleckého šéfa Alfy a také jednoho z protagonistů této inscenace. Spolu s ním se na scénu vrátí i herci Jan Meduna, Eva Leimbergerová a Jan Holík. Vstupenky budou k dostání na podzim.

Spolek PaNaMo připravuje i další projekt, který naváže na končící Divadelní léto. „Rádi bychom do Plzně přivedli opět něco nového. Tentokrát to bude žánr imerzivního divadla,“ uvedla Marcela Mašínová. „Imerze se v našem podání bude odehrávat v zajímavém nedivadelním prostoru v Plzni. Diváci budou mít možnost se v daném prostoru pohybovat a ponořit se tak do příběhu spolu s herci. V tuto chvíli jednáme s předními českými tvůrci imerzivního divadla, které bychom do Plzně rádi přivedli, a vybíráme i vhodné prostory,“ dodala Marcela Mašínová.

Bez větších změn zůstává Můj život s…, druhý z festivalů, který spolek PaNaMo pořádá. Téma letošního 12. ročníku zní Můj život s energií. Festival bude zahájen 17. října 2023 představením improvizační skupiny NO A!, která vznikla jako výsledek experimentů v Laboratoři Simony Babčákové.