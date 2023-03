Milovníci starých automobilů, motocyklů i bicyklů se mají na co těšit. Vzácná pragovka z roku 1908, sportovní retro automobil Gordon, vyrobený v Plzni či anglické motocykly Ariel 500 pro pošťáky nebo Vincent HRD, přezdívaný Widowmaker čili Výrobce vdov, to podle vysokého počtu úmrtí jezdců na těchto motocyklech.

V Plzni vzniká muzeum historických vozidel | Video: Deník/ Pavel Bouda

Tyto stroje patří spolu s mnoha dalšími mezi největší lákadla, která budou moci obdivovat fanoušci historických vozidel už od června letošního roku v prvním stálém muzeu automobilů, motocyklů a umění v Plzni. V bývalé trolejbusové hale v prostoru DEPO2015 se připravuje jedinečná expozice s názvem Depo Moto Art, která kromě aut a motorek bude sloužit jako galerie umění. "Podařilo se nám unikátní spojení historické techniky a umění. Základem všeho je ale tenhle krásný prostor, který jsme získali do dvacetileté výpůjčky od města Plzně,” říká Roman Jurečko, předseda Nadačního fondu Plzeň sobě a patron projektu.

Na vzniku unikátního muzea se podílejí i významné osobnosti v čele s legendárním sběratelem Emilem Příhodou, který vlastní jednu z největších a nejkrásnějších sbírek vozidel značky Praga. Ten například zapůjčil v úvodu zmíněnou Pragu z roku 1908 a uvažuje se i o dalších jeho unikátech pro plzeňskou expozici.

Na vzniku projektu mají zásluhu také František Čečil, předseda Asociace Veteran Car Clubů AČR a Petr Hošťálek, sběratel a majitel sbírky historických motocyklů. A aby výčet technických zajímavostí byl kompletní, vzácné exponáty vznikajícímu muzeu zapůjčil plzeňský sběratel velocipedů Stanislav Cink. “Mám tu jeden unikát. Je to kolo z 1. ročníku Závodu míru z roku 1948. Jel na něm plzeňský závodník Jaroslav Brož a to kolo má jeho jméno dokonce vyvedené přímo na představci řidítek. To mu tam vyrobil jeho tatínek. Samotné kolo je francouzské, protože po válce u nás nic takového ještě nebylo. A aby se na něm mohlo závodit, nesmělo mít žádné nálepky,” vysvětluje Cink.

V krásně zrenovované hale dostane prostor i umění, sochy, fotografie nebo květiny. Organizátoři chtějí spolupracovat s prestižními českými umělci a pořádat v muzeu automobilové i umělecké vernisáže.