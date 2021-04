Kozoroh vyskakující z oblaků, beran běžící ke slunečnímu kotouči. Rak vyhřívající se v paprsích a žena třímající v pravici spravedlivé váhy. Znamení zvěrokruhu, která zdobí půvabné keramické sluneční hodiny v průčelí 31. základní školy v Plzni. Školu najdeme v ulici Elišky Krásnohorské 10, vlastně spíše ve vnitrobloku za řadou panelových domů, lemujících ulici. Ke škole přiléhá i park u lochotínského bazénu.

Škola vznikla jako „občanská vybavenost“ sídliště na severním předměstí, které se začalo rodit v 70. letech 20. století. Tzv. „čtyřprocentní zákon“ tehdy určoval částku z rozpočtu stavby, která měla být určena k výzdobě veřejné budovy. Sluneční hodiny se zvěrokruhem vytvořila k roku 1977 dvojice plzeňských keramiků, Jaroslava Pleskala a Savvase Vojatzoglu. Ti vyzdobili svými nezaměnitelnými plastikami řadu plzeňských školských zařízení a veřejných prostranství. Asi nejznámnějším dílem těchto autorů je sousoší Spejbla s Hurvínkem z roku 2002, které najdeme plzeňských v Šafaříkových sadech pod historickou budovou Západočeského muzea. Jen kousek od Lavičky Václava Havla z roku 2014, navržené pro změnu slavným designérem skla i architektem Bořkem Šípkem. V atriu školy vytvořila k roku 1978 dvojice keramiků Vojatzoglu – Pleskal ještě žardiniéry, ozdobné květináče. Ve stejné době ozdobil toto atrium keramickým reliéfem zpodobňujícím školní předměty Zdeněk Jílek.

Savvas Vojatzoglu se narodil 20. listopadu 1936 v řecké Piperii. Do Čech jeho rodinu zavála občanská válka, která zachvátila Řecko mezi lety 1946 – 1949. Konzervativní část společnosti s podporou Velké Británie a Spojených států Amerických bojovala proti revolučním složkám řecké komunistické strany. Konflikt tehdy vyhnal do Československa přes 12 000 emigrantů, většinou levicového zaměření. Savvasovi se podařilo po ukončení studia Střední umělecko-průmyslové školy v Praze pracovat od konce 20. let 20. století jako návhrář a později i keramik Výrobního družstva Chodovia, které mělo svou pobočku také v Plzni. V letech 1963 začal spolupracovat s plzeňským rodákem Jaroslavem Pleskalem. Ten do Chodovie nastoupil rok předtím. Sice neprošel žádnou specializovanou výtvarnou školou, nicméně, výtvarnými studii se zabýval soukromě a podařilo se mu nakonec prosadit nejen jako keramik, ale rovněž v roli ilustrátora. Spolupracoval například s plzeňským Kulturním přehledem. A věnoval se také úspěšně krajinomalbě.

V kontextu tvorby obou autorů představují sluneční hodiny se zvěrokruhem představují určitou výjímku. Z plzeňských prostranství známe převážně jejich pohádkové postavičky a motivy, které Savvas Vojatzoglu s Jaroslavem Pleskalem vytvořili zejména v 70. a 80. letech 20. století.

David Růžička