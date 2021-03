Lebka v rukou malého Ježíška může působit jako poněkud neobvyklý atribut. A přece, zvedneme-li oči k pozlacené Madoně na vrchu Mariánského či též morového sloupu na plzeňském hlavním náměstí, můžeme spatřit, že Ježíšek jako symbol svého vítězství nad smrtí drží v ruce právě lidskou lebku.

Středověká předloha, zdobící dnes hlavní oltář sousedního chrámu svatého Bartoloměje, v duchu tradice znázorňuje Ježíška držícího jablko. To teologicky symbolizuje Ježíšovo přemožení moci hříchu a smrti, kteří vešli podle křesťansté věrouky do světa skrze neposlušnost prvních lidí, Adama a Evy, jenž navzdory Božímu zákazu „pojedli plod ze stromu poznání“. Středověk si pod vlivem antiky tento plod přestavoval právě jako jablko. Jablkem, které se podobá „sféře“, kouli, je nazýván také klenot, typický odznak královské moci. V případě Ježíška symbolizuje i jeho vládu nad světem a kosmem. Když se Plzeňané rozhodli vztyčit v severozápadním koutě náměstí Mariánský sloup jako poděkování Bohu za odvrácení těžké morové epidemie, vyjadřovala Boží svrchovanost nad pohromou právě lebka umístěná do Ježíškovy ruky místo jablka.

Sloup byl dokončen roku 1681. Kamenické práce provedl Jan Mejlík, sochařskou výzdobu: Madonu s Ježíškem a sochy patrona města sv. Bartoloměje, ochránce proti moru sv. Rocha, ochránce proti požárům sv. Floriana, zemského patrona sv. Václava a ochránkyně proti nakažlivým nemocem, ležící sv. Rosalie vyhotovil plzeňský sochař Kristian Widman. Ten se ujal i vytvoření dalších soch, které přibyly na sloupu po další z morových ran, v roce 1714. Byla to zpodobení významného jezuitského misionáře sv. Františka Xaverského, který zemřel při cestě za svým posláním v Číně, španělského františkánského mnicha – askety sv. Petra z Alcantary a panny – mučednice, vzývané v těžkých chvílícíh, sv. Barbory. Výběr patronů byl výslednicí komplikovaných jednání a hledání kompromisů, různé skupiny měšťanů prosazovaly „své“ patrony, takže ani vytváření morového sloupu se nevyhnulo politikaření. Dnes můžeme toto dílo dokládající slohově přechod od raného baroka k vrcholnému obdivovat v plné kráse. Od roku 2020, kdy bylo obnoveno zlacení Madony, se ovšem pyšní nově pozlacenými atributy také ostatní světci z členitého podstavce sloupu.

David Růžička