„Města v České republice udělují různá ocenění, ale samostatnou uměleckou cenu má jen město Plzeň a udílí ji již deset let, protože Plzeň a kultura k sobě neodmyslitelně patří,“ řekl v úvodu slavnostního večera primátor města Plzně Pavel Šindelář a dodal: „Jak často s oblibou citovala nedávno zesnulá významná mecenáška umění Meda Mládková: ‚přežije-li kultura, přežije národ‘. Přeji umělcům i kulturním aktérům, aby již nemuseli přežívat další těžká období jako v uplynulých dvou letech a aby živé umění přinášelo radost a bezprostřední zážitky svým tvůrcům i nám divákům.“

Uměleckou cenu města Plzně za mimořádný umělecký počin pro umělce do 30 let získala Charlotte Režná. Odbornou porotu zaujala rolí Lízy Doolittleové v jednom z nejslavnějších klasických muzikálů My Fair Lady, který od minulého roku uvádí Divadlo J. K. Tyla (DJKT) v Plzni na své Nové scéně.

Skupina Lucie ovládla amfiteátr za plzeňskou Plazou, podívejte se

V kategorii pro umělce nad 30 let patří cena Charlottině kolegyni z muzikálového souboru DJKT Stanislavě Topinkové Fořtové za roli Normy Desmond v muzikálu Sunset Boulevard. Třikrát byla nominována na Cenu Thálie, získala ji v roce 2003.

Cenu za významnou kulturní událost si z Měšťanské besedy odvezl Jan Burian, který je ředitelem Mezinárodního festivalu Divadlo Plzeň. Festival získal ocenění za svůj loňský 29. ročník.

Uměleckou cenu města Plzně Mecenáš/ka plzeňské kultury získal Plzeňský Prazdroj, a. s., za svůj dlouholetý donátorský program Prazdroj lidem.

Do takzvané síně slávy za celoživotní dílo vstoupil Josef Mištera, který na Západočeské univerzitě v Plzni založil Ústav umění a designu a v roce 2013 ho dovedl k transformaci na Fakultu designu a umění Ladislava Sutnara. Byl zvolen jejím prvním děkanem a tuto funkci vykonával do letošního roku. Podařilo se mu vybudovat moderní vysokoškolské pracoviště, v němž v současné době ve dvaceti ateliérech studuje více než 600 studentů a působí řada renomovaných českých umělců.

V klipu kapely Anakonda Benda ze strip klubu Pamela si zahrál i Limberský