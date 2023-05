Do další sezony letních koncertů už vstoupil plzeňský Zach’s pub. Na zahrádce podniku na Palackého náměstí v Plzni i letos vystoupí řada známých jmen, několik kapel odehraje své výroční koncerty, objeví se ale i interpreti, kteří zatím tak známí nejsou.

Majitel Zach's pubu Karel Zach na baru svého podniku během covidového období. | Foto: se svolením K. Zacha

To, že hudební dramaturgie se proti předchozím letům moc nezměnila, potvrzuje v rozhovoru pro Deník Karel Zach, majitel podniku.

Na co se tedy hudební fanoušci mohou u Zacha těšit?

Hodně sázíme na osvědčenou českou klubovou klasiku. Michal Pavlíček, Hudba Praha Band, Neřež, Zrní, Vltava, Mucha, Jaromír99 a Letní kapela, Krausberry, Mňága a Žďorp, Vypsaná fixa, PSH, to je sázka na jistotu. Koncerty při svých výročích u nás odehrají Švihadlo, plzeňská Odyssea a Progres 2. Ano, máme konzervativní dramaturgii a pokud někdo má pocit, že nějakým způsobem u nás vystupující kapely recyklujeme, je to pravda, ale nestydím se za to. Přes léto je v Plzni velká konkurence, protože i když nefungují kamenné kluby, je tady spousta open air akcí. Na druhou stranu se tu každý rok objevují i kapely, které u nás hrají poprvé a vždycky také nějaká zajímavá jména, která jsou v pravém slova smyslu objevem roku.

Výběr z letních koncertů v Zach's pubu: 30. 5. Laura a její tygři, 6. 6. Gaia Mesiah, 8. 6. Mňága a Žďorp, 13. 6. Rozálie, 15. 6. Odyssea , 20. 6. Mucha, 28. 6. Laco Deczi, 7. 7. Progres 2, 26. 7. Sliotar, 27. 7. Jaromír 99 a Letní kapela, 2. 8. Michal Pavlíček, 9. 8. PSH, 16. 8. Hudba Praha Band, 7. 9. Vltava, 12. 9. Vec, 14. 9. Vypsaná fixa, 16. 9. Moja reč, 28. 9. Neřež, 4. 10. Ivan Hlas

Kdo v programu mezi ně patří?

Jsem rád, že u nás vystoupí Rozálie, dcera Ondřeje Havelky, která byla nominovaná na Cenu Anděl. Pro někoho to může být nová Radůza, mladá holka, která se vší vervou hraje na harmoniku a zpívá. To, myslím, bude zajímavé. Ze známějších jmen budou u nás dál poprvé Pio Squad nebo Gaia Mesiah, kapela, která je přece jen žánrově na hranici únosnosti dvorku uprostřed města….

A co kapely ze zahraničí?

To je takový oříšek. Myslím, že pro ně je prostor spíš v zařízeních, která jsou napojená na veřejný sektor. Prodávat cizí kapely je v Plzni složité, publikum je tu hodně konzervativní a platí, že je přitáhnou hlavně známá jména. Nás navíc limituje prostor vnitrobloku, takže i kdybych o to stál, děláme většinou jen kapely, které k nám jezdí pravidelně jako irští Sliotar, anebo ty, které se právě pohybují na turné Evropou. Omezuje nás i to, že nemáme samostatný hudební prostor a jsme taková kombinace irish pubu a hudebního klubu. Dál k nám ještě letos přijedou argentinští Alapar Jazz a slovenští rapeři Moja reč, která u nás loni sklidila úspěch, a Braňo Kováč aka Vec.

Metalové festivaly se blíží, přitáhnou řadu hvězd i tisícovky fanoušků

Zmínil jste zatím hlavně rapové a rockové kapely. Co další žánry?

Rád bych dával větší prostor jazzu, ale jeho obliba je bohužel marginální. Výjiimkou potvrzující pravidlo je Laco Deczi. Letos je mu 85, takže jsem to pokládal za takovou svoji povinnost, abych ho znovu pozval. A je to v současné době zatím asi nejprodávanější koncert. World music už nemá takové místo, jako před patnácti lety, moje oblíbená irish music se na scénu mimo tradičních březnových oslav svátku sv. Patricka dostává jen v případě už zmiňovaných Sliotar.

Jak to vypadá s výši vstupného. Musíte zdražovat?

Chtě, nechtě, se výše vstupného postupně zvedá. Ve srovnání s dobou před covidem už je to o takových třicet procent. Samozřejmě se snažím domlouvat s kapelami na co nejnižším vstupném, ale jejich požadavky musím respektovat.

Změnilo se nějak chování fanoušků po covidu? Kupují si lístky už v předprodeji, nebo čekají až těsně před akcí?

Nějaké předprodeje se nám pozvolna rozbíhají. My jsme ale nikdy nebyli zařízení, kde by předprodeje převládaly, i když se je snažíme zvýhodnit cenou. Trochu se nám přece jen začaly zvyšovat před covidem, který to ale změnil. Teď nejistota v lidech zůstává, což chápu. Platí to i u nás, už nenakupujeme tolik do zásoby jako dřív. Vzpomínka na to, jak se muselo vylévat pivo a vyhazovat zboží, je pro každého dobrého hospodáře nehezká.

Wohnout se na akustickém turné představí i v plzeňské Besedě

Máte jako zařízení nabízející kulturní akce nějakou podporu od města?

Letos jsme po letech bohužel na žádnou grantovou podporu nedosáhli. V Plzni je v tomhle složitá situace. Je tu řada městských nebo poloměstských organizací, velké akce dělá také Prazdroj…. Posledních pár ‚soukromých‘ klubů dožívá ve stínu a jejich situace není vůbec jednoduchá. Nová kulturní komise města tomu nasadila korunu. Jestliže dosavadní podpora byla víceméně symbolická, aktuální nula nás staví do pozice totální závislosti na přízni či nepřízni diváků a zároveň nedává žádný prostor na umělecké experimenty, které bychom jinak rádi aspoň občas do Plzně přivezli. Vzdát to ale nechceme, naši skoro už třicetiletou historii vnímáme jako závazek a rádi bychom tu ještě pár let dělali lidem radost.

Při oznámení plánovaného úsporného balíčku se vám asi ulevilo, že DPH ze vstupného na kulturní akce se nezvedla na 21 procent, jak se spekulovalo…

To je určitě dobře, z toho jsem měl obavy. Snížená sazba by měla zaručit, že budeme moci vyplácet účinkujícím o něco lepší honoráře. Na druhou stranu se má zvednout DPH na točené pivo, což ho v klubu nutně znovu zdraží a příjmy z barů, na koncertech a hlavně mimo ně klesnou.