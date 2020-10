Výstava s názvem Japonsko očima dětí je umístěna v 1. patře radnice.

„Město Plzeň vypsalo výtvarnou soutěž pro děti z plzeňských základních i uměleckých škol. Tématem, jímž bylo výtvarné ztvárnění jakéhokoli japonského námětu, jsme chtěli připomenout, že letos uplynulo třicet let od chvíle, kdy Plzeň a japonské město Takasaki uzavřely přátelství. Během září se nám sešly tři stovky moc pěkných prací dětí a mladých lidí ve věku od čtyř do patnácti let. Výběr z nich předkládáme k nahlédnutí návštěvníkům radnice,“ uvedl primátor města Plzně Martin Baxa.

„K vidění je několik desítek děl od menších rozměrů až po velké obrazy. Děti si nejčastěji vybraly technologii malby. Ve vitrínách jsou vystaveny i kresby tuší,“ informovala zástupkyně ředitele plzeňské Základní umělecké školy Jagellonská Jaroslava Spěváčková. Tato škola byla garantem soutěže.