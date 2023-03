To nejlepší, co vzniklo na Sutnarce, je k vidění v galerii v centru Plzně

Fotografie, malby, animaci, instalace i interiérové nebo oděvní doplňky představuje výstava nejlepších klauzurních prací studentů plzeňské Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara. Expozice Best of klauzury bude v Galerii Ladislava Sutnara v Riegrově ulici v centru města přístupná do 11. března.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

Výstava Best of klauzury v Galerii Ladislava Sutnara v Plzni. | Foto: ZČU