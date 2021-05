Mladší laureáti převzali v kategorii Plzeňský Orfeus skleněnou skulpturu a pamětní list, starší kromě skulptury ze skláren Rückl a pamětního listu převzali i finanční hotovost.

Ocenění bývají předávána vždy v únoru na plese nadace, tuto tradici však změnila covidová pandemie. „Ples se nekonal, a i samotné předávání cen jsme museli odkládat, až bude situace příznivější,“ říká ředitelka nadace Alena Kozáková. Tu potěšilo, že i v loňském roce, v němž už byla kultura covidem rovněž výrazně postižena, dokázali mladí umělci sbírat úspěchy doma i v zahraničí. I proto odborná komise a následně správní rada nadace rozhodly o udělení tří ocenění v obou kategoriích. „A to je největší možný počet, jaký lze udělit,“ dodává Kozáková.

Laureáty pozval primátor města a člen správní rady Nadace 700 let města Plzně Mgr. Martin Baxa do krásných prostor obřadní síně plzeňské radnice. „Slavnostnější by to samozřejmě bylo na plese, ale jsem rád, že i přes nepřízeň minulého roku můžeme ceny udělovat a že jste byli úspěšní. Přeji si, ať se takto potkáváme naposledy,“ řekl Martin Baxa. „Gratuluji a ať se vám hudebně i nadále daří.“

A jaké jsou pocity samotných laureátů? „Všichni si ocenění opravdu váží. Plzeň je, co víme, jediné město, které takovou cenu v oblasti vážné hudby mladým talentům uděluje. Například Janel Najafli, které současná situaci nedovolovala přicestovat z rodného Ázerbajdžánu, velmi litovala, že nemůže cenu převzít osobně,“ pokračuje Alena Kozáková.

Pobavily ji i ohlasy nejmladší laureátky Tiny Tranové. Ta běžela po udílení cen na hodinu houslí a dojmy teprve devítileté houslistky zaznamenala její učitelka. „Na Orfeusovi je nejlepší všechno, ale nejlepší detail je to zelené barvivo, které se nehýbe a ty bublinky, to teda nevím, jak to vyrobili a asi se to nedozvím. Největší strach jsem měla, abych Orfeuse neupustila. Výborné je, že je tam moje jméno a nedá se přepsat fixou. Je to pro mě nejcennější a nejkrásnější ocenění,“ radovala se talentovaná houslistka, která teď chce hodně cvičit, aby uspěla na Mezinárodní Kociánově houslové soutěži.

Laureáti za rok 2020

Plzeňský Orfeus junior 2020

Tina Tranová – housle, ZUŠ T. Brzkové, Plzeň, třída Olgy Kinzlové – v roce 2020 dokončila stipendijní Akademii mentoringu uměleckého vzdělávání MenART a získala ocenění na mezinárodní Mickově houslové soutěži a to konkrétně 1. cenu v I. kategorii a zároveň tři speciální ocenění. Měla také možnost vystoupit v rámci festivalu Pražské jaro na koncertě Salon ZUŠ.

Adam Slunečko – kytara, ZUŠ Sokolovská, Plzeň, třída Hany Trnkové - 1. místo v soutěži Praguitarra Clásica, kde získal i zvláštní cenu za provedení skladby G. Sanze a Cenu publika a 3. cenu v mezinárodní on-line soutěži v rámci Pleven guitar festivalu s mezinárodní účastí 26 zemí a to jako jediný účastník z České republiky.

Daniel Štika – akordeon, ZUŠ T. Brzkové, Plzeň, třída Petry Křížkové - 2. místo v mezinárodní akordeonové soutěži v Klingethalu.

Plzeňský Orfeus 2020

Janel Najafli – housle, Konzervatoř, Plzeň, třída Romana Fedčuka - Audience Favorite v kategorii Instrumental University na soutěži World Bach Competition v USA a také v soutěži Akademie umění v Baku v nominaci Duo, kde získala 3. cenu.

Klára Skalková – klavír, Konzervatoř, Plzeň, třída Věry Müllerové – Broumovská klávesa – 2. místo, Neapolitan Masters Competition – Čestné uznání

Eduard Kollert – housle, Konzervatoř, Plzeň, třída Romana Fedčuka – koncert v rámci festivalu Pražské jaro, účast v mezinárodní televizní show Virtuosos V4+ - We play the same language, kde získal stříbrnou medaili a cenu diváků, účast na natáčení pořadu Wifina na ČT déčko.