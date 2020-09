„Myslím, že tahle akce bude bezpečnější než jít do supermarketu,“ říká s ohledem na současnou epidemiologickou situaci ředitel festivalu Radovan Auer.

Letos se nekoná velký Svět knihy v Praze. Co vás vedlo k tomu, uspořádat alespoň ten menší, plzeňský?

Nechtěli jsme úplně tento ročník vynechat, protože je potřeba, aby kultura dala i v současné situaci o sobě vědět. A v tomto menším měřítku je mnohem reálnější, že se akce uskuteční i při splnění limitů, které jsou momentálně po epidemiologické stránce nastaveny. Prostor v Depu je celkem členitý, s vysokými stropy, takže i zdravotní rizika jsou minimální.

Jak zajistíte, aby nebyly limity pro vnitřní akce překročeny?

Akce bude rozdělena do dvou sektorů, v Depu využijeme tržnici i autobusovou halu. V tu chvíli můžeme naráz na veletrh pustit tisíc lidí, ale neočekáváme, že by ta kapacita byla překročena. Loni jsme za oba dva dny měli asi osm tisíc návštěvníků, letos počítáme, že naráz přijde nejvíc 500 lidí. Myslím, že tahle akce bude bezpečnější než jít do supermarketu.

Nač se mohou návštěvníci těšit? Jak to bude s vystavovateli ze zahraničí?

Zahraničních vystavovatelů by nakonec mělo být víc než loni, protože to zajišťují ambasády. A když se letos nemůže vystavovat v Praze, chtějí se prezentovat alespoň v Plzni. Poprvé tak přijedou Němci, další vystavovatelé budou například z Francie, Polska, Dánska i dalších zemí. Zahraničních autorů bude sice minimum, třeba z Polska Marta Dzido, majitelka Evropské ceny za literaturu, Aleksander Kaczorowski, autor životopisu o Otovi Pavlovi, nebo Lenka Horňáková-Civade, Češka žijící ve Francii, kde je hodně respektovanou autorkou. Jinak bude program zhruba stejně bohatý i srovnatelně atraktivní s předchozím ročníkem.

Kteří čeští autoři přijedou?

Seznam hostů, se kterými budou mít návštěvníci možnost se setkat, je bohatý. Z autorů přijede například Jaroslav Rudiš, kterému vyšel v češtině jeho první německy psaný román, za nějž dostal cenu. Poměrně kontroverzní biografii Jana Kundery představí Jan Novák, představitelem literatury faktu je Pavel Kosatík. Hostem bude i Karel Schwarzenberg, který bude vyprávět o kostelích na schwarzenberských panstvích, o nichž vyšla krásná publikace. Hodně hostů bude z nastupující autorské generace. Na veletrhu bude možnost seznámit se s knihami všech žánrů od beletrie přes sci-fi až k odborné literatuře.

Budou zastoupeni i plzeňští autoři?

Prózu i poezii bude prezentovat Západočeské středisko spisovatelů s výběrem plzeňských autorů, nejznámějším jménem bude asi Daniela Kovářová.