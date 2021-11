I letos tomu totiž osud chtěl, aby se oba soubory znovu setkaly na jednom pódiu nad společným sudem a vyrazily na šňůru Sudová přitažlivost II, která čítá dvanáct zastávek v Čechách a na Moravě. První z nich se uskuteční ve čtvrtek 11. listopadu v plzeňském DEPO2015.

Program nabídne čtyři hodiny živé hudby, kdy zazní léty prověřené hity, nebude chybět vzájemné hostování mezi kapelami a dojde i na nějakou tu společnou hospodskou písničku.

„Po letních festivalech jsme opět v excelentní formě! Připravili jsme si repertoár složený z těch nejlepších pecek, které naše bohatá písňografie nabízí. O tom vás ale moc rádi přesvědčíme osobně,“ zve příznivce kapela Alkehol.

Skupina AlkeholZdroj: Evina Photo

Pozadu nezůstávají ani Tři sestry. „Není nad to mít na pódiu parťáky, se kterými začíná večírek již při zvukovce. Na první společné tour máme plno krásných vzpomínek, takže víme, do čeho jdeme a nemůžeme se dočkat. Těšte se na naše best of, několik překvapení a hlavně - na oslavu radosti osobních setkání a koncertování,“ láká známý soubor v čele s Fanánkem.

Vstup do areálu bude možný od 17 hodin, koncert začne v 18.30 hodin. Vstupenky jsou stále v prodeji on-line, ale budou i na místě. Bát se nemusejí ani příznivci, kteří nemají očkování nebo nestihli PCR test. „Na místě se můžete nechat otestovat AG testem za poplatek 50 Kč,“ uvedla PR managerka Tří sester Alena Rydvalová.