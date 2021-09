Už v první den se tak v ulicích města odehrálo představení Šampión a komár, kdy se jak herci z italského souboru Faber Teater, tak diváci pohybovali na kolech. Svoji živou show odehrají ještě jednou ve čtvrtek, začátek je v 16.30 U Branky. V 15 a 18.30 začne také představení Turisté francouzského divadla Les Grandes Personnes s gigantickými, až čtyřmetrovými loutkami. Při něm vtrhne do ulic skupina obrů, začne objevovat město, seznamovat se s jeho obyvateli a pamětihodnostmi. Na obří loutky bude možné přijít ještě v pátek od 15 a 18 hodin. V sobotu pak vystoupí od 18 hodin Holektiv ve Smetanových sadech s Letkyněmi a v neděli open air program zakončí v Mlýnské strouze od 17 hodin se svojí Bajkou soubor V.O.S.A. theater.

Festival Divadlo, jehož 29. ročník začal ve středu v Plzni, láká nejen do sálů v kamenných divadel, ale také na venkovní inscenace.

