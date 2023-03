Zahájeny byly i dvě festivalové výstavy. Západočeská galerie připravila ve výstavní síni 13 expozici Umění předlouhého století a paměť lidské chůze a Studijní a vědecká knihovna svou expozici zaměřenou na region Na cestě – putování po regionu v 19. století.

Odpoledne připomněl význam osobnosti Bedřicha Smetany pietní akt u jeho pomníku v Kopeckého sadech. A večer se konal v Měšťanské besedě slavnostní zahajovací koncert, na němž vystoupil Norimberský symfonický orchestr s klavíristou a dvacetidevítiletým dirigentem Alexanderem Blettenbergem, pianistou, dirigentem a skladatelem, vítězem dvou renomovaných soutěží - Hans von Büllow v Meiningen a Ludwig van Beethoven ve Vídni.

Koncert zahájila Beethovenova předehra k tragédii J. W. Goetha Egmont, následoval Beethovenův Koncert pro klavír a orchestr č. 3 c moll, po přestávce zazněly Variace enigma Edwarda Elgara. Norimberští symfonikové jsou technicky výborně disponováni, hrají s krásným zvukem a kultivovaným hudebním projevem. Pod taktovkou Alexander Blettenberga podali výtečný výkon, zcela přesný v nástupech a souhře. Všechna provedená díla byla pečlivě vypracovaná, Alexander Blettenberg dirigoval ve vyvážených tempech využíval širokou dynamickou škálu od jemných pianissim až po působivá forte a dosahoval působivé plasticity hudebního toku.

Způsob provedení klavírního koncertu byl velkým zážitkem. Blettenberg vedl orchestr od klavíru s jistotou, bravurně provedl i náročný klavírní part. Velké ocenění zaslouží i přístup k dílu a jeho provedení na festivalu – z vlastní iniciativy zařadil do Beethovenova koncertu kadence Bedřicha Smetany. Mimoděk tak umělec připomněl první ročník festivalu Smetanovské dny v roce 1981, na němž tento koncert právě se Smetanovými kadencemi provedl Boris Krajný za doprovodu Plzeňského rozhlasového orchestru pod taktovkou iniciátora a jednoho ze zakladatelů festivalu dirigenta Ivana Paříka.

Nadšení posluchači v Měšťanské besedě odměnili umělce bouřlivým aplausem a Alexander Blettenberg se sympatickou bezprostředností usedl znovu ke klavíru a k nelíčené radosti publika zahrál s poetickým půvabem Smetanovou Vzpomínku na Plzeň, již doplnil vlastními drobnými variacemi. A sklidil další ovace. Další ovace přišly po působivém provedení poetických Elgarových variací v druhé polovině koncertu. Díky plastičnosti provedení vynikly jemné hudební charakteristiky skladatelových přátel a blízkých, jejichž hudebními obrazy variace jsou. Nadšené publikum potěšili norimberští ještě jedním závěrečným přídavkem – provedli efektní Elgarův Pochod č. 4 ze sbírky Pomp and Circumstances op. 39. Vynikající Norimberští symfonikové s Alexanderem Blettenbergem, skvělým pianistou a dirigentem, přinesli publiku v plzeňské Měšťanské besedě skutečný hudební zážitek. A díky Alexanderovi Blettenbergovi bylo na zahajovacím koncertu zastoupeno i dílo Bedřicha Smetany, ačkoliv v programu koncertu zahrnuto nebylo.

Smetanovské dny probíhají v západočeské metropoli až do 6. dubna, v jejich rámci se uskuteční komorní koncerty v Domě hudby, katedrále sv. Bartoloměje a Měšťanské besedě. Ukončí je závěrečný koncert Plzeňské filharmonie. Expozice ve Studijní a vědecké knihovně je otevřena do 1. dubna, výstava v galerii 13 do 21. května.

Gabriela Špalková