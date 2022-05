Vedle tradiční soutěžní přehlídky toho nejlepšího, co se na českých a slovenských profesionálních scénách urodilo, nabídne letošní Mezinárodní festival loutkového a alternativního divadla Skupova Plzeň i zahraniční lahůdky. Letos to budou mimo jiné unikátní fokus na japonské loutkářství nebo špičkové soubory ze Španělska, Polska a Belgie.

Speciální program pak připomene dva velikány loutkového divadla spjaté s Plzní. Letos uplynulo 130 let od narození zakladatele moderního loutkového divadla a otce Spejbla a Hurvínka Josefa Skupy a 110 let od narození velmistra českého loutkářství Jiřího Trnky. Festival se v Plzni bude konat od 4. do 12. června a jeho centrem bude pořádající Divadlo Alfa.

Skupova Plzeň se koná jednou za dva roky, 34. ročník si ale kvůli pandemii musel počkat dvakrát tak dlouho. „Už víc než čtyři roky připravujeme také unikátní japonský fokus, který nyní přivede do Plzně hvězdu japonského stylu kuruma bunraku pana Koryu Nishikawu V., současnou experimentální loutkářku Miyako Kurotani, jednoho z nejlepších japonských herců s marionetou pana Koichi Imuro nebo výjimečného herce a režiséra Kusunoki Tsubame s tradiční pohádkou Myší sumo,“ uvedl ředitel festivalu Skupova Plzeň a Divadla Alfa Jakub Hora. Japonští loutkáři se v Plzni setkají také s diváky a odbornou veřejností.

Letošní novinkou je celodenní open air festivalový prolog s názvem Loutkové Slovany – Trnkovo předměstí Skupovy Plzně, který festival 4. června zahájí. Na Jiráskově náměstí se diváci mohou těšit na průvod s velkou loutkou, řadu představení včetně kultovních plzeňských Tří mušketýrů, workshopy loutkového divadla a animovaného filmu nebo filmovou projekci Trnkových Starých pověstí českých.

Samotný soutěžní festival pak naplno vypukne 8. června. Program přinese například výjimečné představení Bratři naděje Divadla Minor o osudech loutkářské rodiny Kopeckých, nejnovější verzi Mauglího Bratislavského bábkového divadla, kouzelně zpracovanou loutkovou Prodanou nevěstu Divadla loutek Ostrava, plzeňská představení Pozor, Zorro! a Putování dobrého Hanse Böhma Evropou nebo působivé představení Divadla Continuo Hic sunt dracones. Ceny Skupovy Plzně budou uděleny na slavnostním zakončení festivalu v neděli 12. června od 17 hodin v Divadle Alfa.

Výročí českých loutkářů připomene zejména Divadlo Spejbla a Hurvínka, jehož archiv obsahuje loutky, které v minulosti Jiří Trnka a Josef Skupa vytvořili. Právě tyto původní marionety jsou základem nové inscenace Ó loutky, jaká vášeň, kterou uvede divadlo exkluzivně pro Skupovu Plzeň.

Město Plzeň připravuje, společně s festivalem, vzpomínkovou výstavu k loutkářským výročím. Festival nabídne několik koncertů a výstavu v Muzeu loutek i loutkářský program na Slow marketu v plzeňském pivovaru. Vstupenky na představení jsou už v prodeji v síti Plzeňská vstupenka.