„Kritériem je seniorský věk a vynikající umělecká činnost,“ vysvětlil zakládající člen nadace, hudebník Jiří Hlaváč. K dosavadním držitelům tak přibyli například herečky Jana Andresíková, Carmen Mayerová a Lilian Malkina, herci Jan Vlasák či Zdeněk Svěrák, zpěváci Jožka Černý, Stanislav Hložek, Jiří Korn, Vladimír Mišík, Petr Spálený, baletní sólistka Jarmila Kůrová-Manšingrová a další. A nechyběly ani osobnosti spjaté se západočeským regionem.

Na angažmá v plzeňském divadle dodnes rádi vzpomínají pozdější dlouholetý sólista opery Národního divadla v Praze Miloslav Podskalský či člen ostravské činohry Miroslav Rataj, zejména s Karlovarským symfonickým orchestrem je spjata umělecká dráha violisty Josefa Malinjaka. A osmdesátiletý herec Jaroslav Kuneš? Již pětapadesát let hraje v brněnských divadlech, pochází však ze západních Čech. „Je to tak, narodil jsem se v Klatovech a do školy jsem nastoupilv Mariánských Lázních. Už jsem ale i Brňák, který se na západ Čech vracívá tak jednou za rok. Obejdu příbuzné, dovezu jim víno a slivovici, na to oni čekají, a je to krásné,“ vysvětlil s úsměvem.

To tenorista Jan Adamec je pro změnu rodilý Pražák, milovníci opery i operety ho však obdivovali na plzeňské scéně přes čtyřicet let. „Mám velice rád Plzeň, vážím si jejího divadla i diváků,“ vyznal se při předávání ceny. Na jevišti už ho asi neuvidíme,a to nejen proto, že má k současnému pojetí divadla výhrady. „Po úrazu nemůžu dobře chodit,“ vysvětlil.

Neslýcháme už ani krásný bas jeho kolegy Podskalského. „Skončil jsem v Národním divadle a zároveň i s učením na AMU. Teď už zpívám jenom vnučce,“ usmíval se.

Řada dalších je však i po sedmdesátce stále v permanenci. „Muzika byla vždycky pro mě vším. A zuby stále drží, tak není důvod končit,“ vysvětlil sólohornista František Langweil, rodák ze Staňkova. Hrát nepřestala ani jeho někdejší plzeňská spolužačka, houslistka Jiřina Kohoutová, s níž kdysi také začínal v plzeňském divadle. Zatímco on se na několik desetiletí stal oporou Symfonického orchestru hlavního města Prahy FOK, ona působí v Plzni dodnes. „Nastoupila jsem v roce 1966 a teď hraji v muzikálovém orchestru,“ potvrdila nám. A jak přijala ocenění? Podobně jako ostatní. „Je to pro mě velké překvapení i radost,“ přiznala Jiřina Kohoutová.