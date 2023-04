Už v pátek 21. dubna má premiéru třetí díl žihelské komedie Včera, dnes a navždy, kterou napsal a režíroval Jiří Bláha. Stejně jako u prvních dvou dílů se nechal inspirovat komediemi Zdeňka Trošky Slunce, seno…

Režisér žihelských komedií Jiří Bláha | Foto: archiv Jiřího Bláhy

Herec, imitátor a muzikant Jiří Bláha je jako autor či dramaturg podepsaný pod řadou televizních pořadů. Coby režisér má na svém kontě několik dokumentárních portrétů například o životě Heleny Růžičkové, Jaroslava Uhlíře, Františka Filipovského nebo Jiřího Krampola. Vyprodaná premiéra žihelské komedie se koná v pátek 21. dubna, repríza o den později od 19 hodin v žihelském Národním domě. Vstupenky na sobotní promítání budou k dostání přímo na místě.

Jak dlouho vznikal třetí díl?

Vznikal deset let. Už po natočení druhého dílu jsem měl v hlavě třetí díl. Věděl jsem, že ho chci natočit a měl jsem nápad. Ale vzhledem k časovým možnostem to ale nešlo hned. Měl jsem to rozepsané už od roku 2017, ale pak to zase leželo v šuplíku. Vlastně nám s Martinem Karnetem, spoluautorem scénáře, pomohl covid. Najednou nebylo co dělat a my si řekli, že se na deset dnů zavřeme a napíšeme to. V létě 2021 jsme to natočili a pak jsem to v průběhu loňského roku v klidu střihal.

Žihle už má třetí díl komedie podle Slunce, seno. Jeho dokončení pomohl i covid

Museli jste něco přetáčet?

To ne, ale nejsložitější se ukázala být scéna, kdy se hlavní postavě, kterou hraje Otta Huček, ve snu vyjeví spoře oděná dívka. Záběr tak na sedm vteřin. Ale sehnat tu dívku, bylo takřka nemožné – tuhle scénu jsme dotáčeli až letos v únoru. Když jsem to psal, netušil jsem, jaký si na sebe pletu bič. Druhé úskalí byly účesy. Třeba představitelka Mirky Janíčkové – Martina Rambouskové – mi asi třikrát změnila účes. Ale pořád to beru tak, že je to amatérský film a tohle jsou přesně ty věci, které k tomu patří. Úplně už se těším, až tyhle perličky budou lidi komentovat.

Co čtvrtý díl?

Svatosvatě jsem přísahal, že další díl už nebude.

PODÍVEJTE SE: Nadšenci ze Žihle točí už třetí letní komedii

Netajíte se tím, že jste se inspiroval Troškovými komediemi Slunce, seno… Viděl vaše filmy?

Jsem s ním v kontaktu. Byl prvním divákem obou dílů – ještě než se filmy promítly lidem v kině.

Jak moc se liší první a třetí díl, co se týče třeba stylu natáčení?

Mám obrovskou radost z toho technického pokroku. I když jsem dneska profesně úplně jinde, je to pořád na úrovni amatérského filmu. Kdybych to měl dělat tak, jak se má, bude tu pochodovat štáb patnácti lidí a bude to celé vypadat úplně jinak. Já to točil sám a tak je třeba k tomu i přistupovat. Bylo by divné, kdyby to nebylo natočené líp než první a druhý díl – tam bych si zpětně za některé věci usekl ruce a nafackoval.

Zdroj: Youtube

Je třeba vidět i první dva díly před zhlédnutím třetího?

Třetí díl plynule navazuje na první a druhý. Sledujeme příběhy několika postav během tří po sobě jdoucích prázdnin, takže do jisté míry by bylo fajn, aby divák znal děj předchozích filmů, ale není to bezpodmínečně nutné. Každý díl je ucelený příběh, který dokáže fungovat samostatně. Ale pro diváka, který by se nechtěl zabývat předchozími filmy, promítneme před uvedením filmu tříminutové shrnutí obou dílů.

Na co se mohou diváci třetího dílu těšit?

Uvidí sami sebe nebo své známé v karikaturách. Popsané situace každý velmi dobře zná ze své rodiny nebo z okolí. Proč vymýšlet něco nového, když se ty komediální situace dějí kolem nás? Stačí jen poslouchat. Pokud chcete vidět sami sebe s nadhledem, přijďte se podívat na film Včera, dnes a navždy.