Obě inscenace vznikly v rámci projektu Connect Up, kterého se účastní čtrnáct evropských divadel a festivalů a jeho hlavním tématem je „propojování skrze umění“. Jako svůj první titul v rámci Connect Up Alfa uvedla velmi úspěšnou inscenaci Putování dobrého Hanse Böhma Evropou s tématem propojení národů, představení Snowball/The Simulator, které řeší téma propojení světa teenagerů a dospělých, je druhou inscenací cyklu. Další divadla spolupracují například na tématech propojení světa zdravých a zdravotně postižených, zapojení uprchlíků z Afriky do divadelní tvorby nebo soužití s romskými menšinami v Anglii a v Chorvatsku. „Všechny inscenace budou uvedeny na festivalech, které jsou součástí projektu. SNOWBALL ve Velké Británii, The Simulator v Itálii,“ uvedl ředitel Divadla ALFA Jakub Hora.

Inscenace Snowball se pohybuje ve světě hráčů počítačových her, youtuberů a účelově manipulovaných informací. „Z mé strany je to příběh o životě mezi realitou: normálním životem a fikcí v hrách, na internetu a samozřejmě v divadle. Je to také o komunikaci a jazycích mezi námi… teenagery a dospělými… mezi lidmi… musíme o tom přemýšlet, protože někdy to někdo může využít špatným způsobem… pro falešné a soukromé zájmy…,“ říká režisér Jacek Malinowski.

Autorem výpravy je Michał Wyszkowski. Scénografie staví na poetice oblíbené hry Minecraft a starých arkádových her a velmi efektně využívá techniky projekcí, animací a triků. Hudební složku, kterou tvoří současné moderní hudební skladby, jingle počítačových her a živá hra na saxofon (dechové duo) napsal Marcin Nagnajewicz. Autorkou unikátních animací je Katarzyna Zablocka. Mezi herci se v představení objevuje i Kristýna Franková, nová posila souboru Divadla Alfa. Inscenace je určena divákům od 12 let.