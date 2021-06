Letos kvůli koronaviru nevznikla pro festival původní inscenace, představení Spolku Kašpar pro něj upravil režisér Jakub Špalek.

A i když jej herci měli nazkoušené, ve venkovním prostředí na ně čekala řada překvapení. „Když jsme hru zkoušeli v menším prostoru v Divadle v Celetné, hledali jsme cestu, jak budovat vztah, aby vznikal na místě, učili jsme se reagovat sami na sebe. Ale tady nic z toho nejde, učíme se znovu,“ poznamenala představitelka Julie Tereza Slámová.

Herce zaskočil i okolní pouliční ruch, který v místě panuje. „První zkouška byl pro mě šok, ale snažím se to vyeliminovat. Ten prostor je obrovský, když je Julie nahoře na balkoně, tak ji ani pořádně nevidím, vidím jen šmouhu,“ usmíval se Daniel Pivoda Ondráček, který ztvární Romea.

Režisér Jakub Špalek vsadil na zkrácenou verzi Romea a Julie založenou na osmi hlavních postavách, oproti původním více než dvaceti. A sází také na komunikaci s diváky. „Principál po nás chce, abychom se, když to půjde, ptali diváků, když si nevíme rady a chceme s něčím pomoct,“ vysvětlila Slámová.

Radostný návrat do Plzně

Do Plzně se na festival vrátil Jan Zadražil, který si v jednom z prvních ročníku v Revizorovi. „Je to radostný návrat, nejen kvůli divadlu, ale i kvůli přátelům, které jsem tu tehdy získal. Myslel jsem, že se s nimi potkám víc během zkoušení, ale hru musíme hodně předělat. Až do premiéry na to tedy nebude čas, ale očekávám je v hledišti a během hracích dnů se s nimi potkám přes den a udělám si trochu i prázdniny. Zatím je to práce, ale krásná,“ svěřil se herec, který si v představení zahraje Kapuleta, Juliina otce.

I on se ze začátku potýkal s rozdílným prostředím. „V tomhle prostoru je to pro nás velká výzva, Ale vím, že tady jsou vstřícní diváci, kteří ví, co to je, když jdou na divadlo ke Zvonu,“ dodal Zadražil.

Společně s herci Spolku Kašpar se v Plzni představí i kapela Krless, která vytvoří atmosféru renesančního plesu v domě Kapuletů. „Během písní se diváci ještě mohou procházet a třeba si i koupit občerstvení, samotný děj se pak naplno rozehraje o něco později s příchodem tmy,“ prozradil programový ředitel Divadelního léta Jan Anderle. V představení je použito několik písní, jedná se o italské a latinské básně vybrané ze středověkých a renesančních sbírek, sonety Williama Shakespeara a verše Vítězslava Hálka, které pro představení zhudebnil Daniel Fikejz.

Vstupenky rychle mizí

Ve druhé polovině července Romea a Julii vystřídá na scéně U Zvonu Cyrano, úspěšná inscenace z roku 2018 s Michalem Dlouhým v titulní roli. Festival v rámci doprovodného programu chystá ještě tradiční večer slam poetry a premiéru autorské novinky Slyšíš mě?

Vstupenky na Divadelní léto jsou k dostání prostřednictvím sítě GoOut a také v den představení od 19 hodin v pokladně U Zvonu. „Vstupenky z našeho předprodeje rychle mizí. Pomohlo nám, že se uvolnila opatření omezující počet a usazení diváků a že jsme mohli dát do prodeje všechna místa v hledišti. I tak už se ale některá představení Romea a Julie blíží vyprodání. Diváci by proto neměli s nákupem vstupenek otálet,“ upozornil ředitelka festivalu Divadelní léto Marcela Mašínová.