S pozitivními ohlasy se setkává projekt Divadla J. K. Tyla v Plzni První řada u Vás doma, kdy si diváci mohou zakoupit přistup ke zhlédnutí nově natočených záznamů jeho více či méně známých představení. Divadlo je připravuje ve spolupráci s plzeňskou Fakultou umění a designu Ladislava Sutnara.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK/Zdeněk Vaiz

„Ohlasy diváků na projekt První řada u Vás doma jsou skvělé. Diváci nám píši, že je potěšilo nejen to, že viděli zajímavou inscenaci, ale především to, že představení viděli v podání známých tváří. Někteří diváci dokonce na sociálních sítích sdíleli své fotografie z příprav či z legrace řešili, co si vezmou na sebe, „když mají v sobotu to divadlo“. Musím přiznat, že takové zprávy po těch dlouhých měsících, kdy nesmíme hrát, vženou člověku slzy do očí,“ komentuje odezvu publika ředitel divadla Martin Otava.