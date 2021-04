David Procházka, starosta Městského obvodu Plzeň 3.Zdroj: ÚMO Plzeň 3„Bez divadla by naše původní jednoduchá myšlenka udělat něco pěkného on-line asi nešla uskutečnit,“ zdůrazňuje přínos divadelníků starosta plzeňského centrálního obvodu David Procházka.

Co vás vedlo k myšlence uspořádat takovou akci?

Pořad vzniká v rámci naší snahy poděkovat jak těm, kteří s koronavirem bojují v první linii, tak i lidem z dalších profesí, díky nimž můžeme vůbec fungovat. Samozřejmě tím chceme podpořit i plzeňskou kulturu a umění. Kultury je teď málo a jsem opravdu rád, že ji můžeme přinést alespoň takovým způsobem. I když bych si samozřejmě přál, abychom se co nejdříve vrátili do normálního stavu, chodili do divadla a po koncertech. Veliký dík patří Divadlu J. K. Tyla, které je naším hlavním partnerem. Bez něj by naše původní jednoduchá myšlenka udělat něco pěkného on-line asi nešla uskutečnit.

Jaký je tedy přínos divadla, kromě toho, že poskytne prostory pro natáčení?

Jeho podpora se netýká jen technické stránky, ale samozřejmě i umělecké. My jsme sice měli nápad, ale praktické uskutečnění převzalo divadlo, s velkou vervou se toho ujali režisér Lumír Olšovský i dramaturg Pavel Bár. Sami jsme zvědavi, jak to celé bude vypadat, ale věříme, že se to povede. My si navíc vše od začátku představovali hodně jednoduše, až divadlo nám vysvětlilo, že to sranda nebude. Bylo potřeba například vyřešit autorská práva, technické záležitosti, bez jeho pomoci bychom asi s nápadem rychle skončili, nebo ho nerealizovali v potřebné kvalitě.

Nebylo jednou z původních myšlenek udělat živý přímý přenos?

Byla to jedna z variant, ale v této době není možné zaručit, že by se kapely sešly v plné sestavě. Jeden z nápadů byl také sestavit plzeňskou top kapelu z těch nej hudebníků, ale tam zase není možné, aby se secvičili. Navíc by to vše bylo i hodně technicky náročné. Proto jdeme cestou on-line přenosu předtočeného záznamu ze dvou divadelních budov s několika scénami. Bude to pestré, aby to lidi bavilo, každý by si v tom měl najít něco svého.

Projekt má i charitativní podtext, komu mohou lidé přispět a jak?

Výnos půjde z části Diecézní charitě Plzeň, z části spolku K srdci, který s námi dlouhodobě spolupracuje. Lidé mohou už teď přispívat na transparentní účet 277850809/0300, kde při platbě stačí uvést do poznámky „Plzeňáci“. Po dobu přenosu, který bude trvat hodinu a půl, bude čistě pro plzeňskou charitu uvolněna i brána pro dárcovské DMS. V tomto ohledu je třeba vyzdvihnout také všechny umělce, kteří s účastí na akci souhlasili s nadšením, protože hraní jim prostě chybí, a bez nároku na honorář.