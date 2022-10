„V roli profesora lingvistiky Higginse podává Lumír Olšovský po všech stránkách bravurní výkon. Je samolibý, sarkastický, pohrdá city druhých, ale pak je jich najednou sám plný. Olšovského herecký a pěvecký koncert je podpořený jeho charismatem, energií, humorem a lehkostí, díky kterým si diváky získává i přes negativní vlastnosti své postavy,“ uvedla porota v hodnocení jeho ztvárnění jedné z hlavních rolí v klasickém muzikálu My Fair Lady.

Olšovský si tak došel pro svou druhou Thálii, první získal v roce 2001. „Ta cena samozřejmě není jen moje. Když se na ni podívám, tohle ucho, to je Němec, Režná, Topinková, celý bláznivý muzikálový soubor. Ucho z druhé strany, to je maminka, tatínek, jak mě za něj tahali, aby ze mě něco bylo. Podstavec, to je jasný základ – Misař, Krejča, Novotný, můj ředitel, moje náměstkyně a další. A tahle noha, to je moje podpora. Sněmovna to sice nechce pořád povolit, ale já to prostě budu říkat, protože po jednadvaceti letech na to mám nárok – to je můj manžel. A ten ksicht, to budu já,“ snažil se na jevišti nezapomenout na nikoho ze svého okolí evidentně dojatý Olšovský.

Za celoživotní mistrovství v oboru balet, tanec a pohybové divadlo byla oceněna Libuše Králová, dlouholetá sólistka a poté i choreografka plzeňského baletního souboru. Milovníkům baletu utkvělo v paměti zejména její ztvárnění hlavní role v titulu Anna Karenina. „Děkuji za váš potlesk, zjistila jsem, že je to stále droga. Od útlého dětství jsem si přála stát tady na tom jevišti před tímhle hledištěm. Stojím tady dnes, cesta byla klikatá, ale prošla jsem ji až sem a s pokorou děkuji,“ zmínila Králová v děkovné řeči i svůj odvěký sen po angažmá v Národním divadle. Místo toho však absolventka pražské konzervatoře zanechala hlubokou stopu v historii plzeňského divadla.

I další dvě ocenění za celoživotní mistrovství měla spojení se západem Čech. V oboru opera ji převzala Libuše Márová, která působila plných čtyřicet let v Národním divadle. „Toto krásné divadlo jsem si vysnila ve čtrnácti letech. To byla strašná drzost od holky z Kolince na Šumavě. Stal se zázrak, za osm let jsem tady skutečně zpívala a před tím ještě rok v Plzni, kde jsem byla také spokojená. Cenu jsem, jak bylo napsáno v dopise, dostala za přínos českému divadlu, přemýšlela jsem tedy, co jsem mu přinesla. S čistým svědomím mohu říct, že svoji obrovskou vášeň pro zpěv, hudbu, až takovou posedlost. Za to, že to někdo ocenil, děkuju,“ uvedla Márová. Velký díky vyjádřila i své mamince, která objevila její talent a svými připomínkami po každém představení ji posouvala dál.

V oboru činohra si cenu za celoživotní mistrovství odnesla Veronika Forejtová. Ta sice největší část kariéry strávila v Ostravě, ale v jejích začátcích působila v Klatovech a v Karlových Varech.