„Jedeme tam s naším klasickým swingovým repertoárem. Chceme ukázat, že hudba, kterou před pětasedmdesáti lety přivezli američtí vojáci, když osvobozovali Plzeň, se u nás stále hraje,“ říká kapelník bandu Jindřich Jindřich. Band vystoupí v pondělí ve Washingtonu, ve středu pak v New Yorku.

Zástupci města i muzikanti jedou do USA, aby pozvali osvoboditele i americkou veřejnost na květnové Slavnosti svobody. Letos budou výjimečné, neboť připomenou, že od konce druhé světové války a osvobození Plzně spojeneckými vojsky uplyne 75 let. Delegace navštíví české velvyslanectví ve Washingtonu a České centrum v New Yorku. „V New Yorku zahájíme výstavu věnovanou osvobození Plzně a západních Čech americkou armádou, kterou připravil Ivan Rollinger z Patton Memorial v Plzni. Na českém velvyslanectví ve Washingtonu zase otevřeme výstavu plzeňského rodáka Jiřího Slívy, “ informuje náměstek primátora města Plzně Michal Vozobule, který plzeňskou delegaci povede. V plánu jsou i setkání s válečnými veterány či tisková konference.