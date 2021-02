Přenosy začaly už loni v říjnu po dalším zavření divadel, do dneška jich Alfa ve spolupráci s kolegy z Divadla J. K. Tyla připravila téměř dvě desítky, představení Johannes Doktor Faust bylo streamováno s titulky pro festival Českého centra v Tokiu. „Ze začátku byla čísla mizerná, kolem třiceti diváků, ale pak začala neustále růst až k několika tisícovkám zhlédnutí, což nás překvapilo. Je to dobrý způsob, jak se udržet v kontaktu s publikem, které k nám chodilo, našli jsme si ho i touto cestou. I když je samozřejmě lepší hrát naživo,“ pokračuje ředitel.

S tím souhlasí i herec Martin Bartůšek. „Hrát do kamer je sice fajn, je příjemné, že lidé na streamy chodí, ale je to takové mrtvé hraní, chybí přímá odezva od publika,“ lituje absence diváků v hledišti.

Pro herce se při video přenosech prý zase tolik nemění. „V hraní žádný rozdíl není, snažíme se stále o divadlo, neděláme film. Maximálně něco malinko upravíme, přece jen z hlediště divák přehlédne celou scénu, s kamerami to vždycky nejde. Leda, že bychom to dělali na jednu kameru, ale to by bylo pro diváky nezáživné,“ dodává Bartůšek.

Příprava streamů zabere několik dní. Nejprve se musí domluvit záběry jednotlivých kamer s režisérem přenosu, pak přichází zkouška s herci, ještě v sobotu, kdy se stream vysílá, je na programu generálka. „Pořád se sice učíme, ale myslím, že to zvládáme slušně. Dobře hodnoceni jsme byli i na on-line festivalech,“ doplňuje ještě k přenosům Hora.

Kromě festivalu v Tokiu se totiž Alfa se svými přenosy zúčastnila festivalů 13+ Divadla v Dlouhé a Přeletu nad loutkářským hnízdem. Tímto způsobem také přinesla premiéru nové inscenace Putování dobrého Hanse Böhma Evropou. „Naše přenosy navíc následně sestříháváme a nabízíme je s pracovními listy školám. A i to se setkává s pozitivní odezvou. Ale pořád se můžeme jen těšit, až zase začneme hrát naživo. Jsme optimisté a věříme, že by to se to mohlo povést od dubna,“ věří ředitel Alfy.

Do té doby se musí herci spokojit se streamy, repertoár divadla, aby se představení neopakovala, vystačí do konce března, pak by už musely přijít na řadu reprízy.

Představení na YouTube kanálu Alfa zírá začínají vždy v sobotu od 17 hodin, o nadcházejícím víkendu je na programu hra lidových loutkářů Jenovéfa. Ke zhlédnutí pak bude jako vždy dalších sedm dní.