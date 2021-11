Své ceny v soutěži, kde se letos utkalo 150 krátkých filmů z rekordních 33 zemí světa, rozdaly i poroty dětská a studentská, nechyběla ani Cena diváků. V prostorách plzeňského Moving Station se za čtyři dny vystřídalo na 1000 návštěvníků, což je srovnatelné s dobou před covidem.

„Jsme šťastní, že po loňském on-linu se nám podařilo vrátit Festival Animánie naživo před diváky. Dodržet protiepidemická opatření bylo náročné, ale diváci nám moc pomohli tím, že přišli a vytvořili skvělou atmosféru. Většina účastníků byla z Plzně a okolí, pandemie sice poznamenala účast mladých animátorů ze vzdálenějších míst, a hlavně ze zahraničí, pro ně jsme ale po zkušenostech z loňska připravili on-line videotéku a přímý přenos zahájení a zveřejníme také záznam zakončovacího ceremoniálu. Jsou to věci, které jsme se v lockdownu naučili, a určitě mají smysl i do budoucna,“ uvedl ředitel Festivalu Animánie Jan Příhoda.

V kategorii Mini do 13 let získaly Animáničky snímky Těžká výprava (Belgie), Ledňáček (Česko), Přepadení (Česko), Uvnitř školy o světě přemýšlím (Portugalsko) a Kovář Kuday Bakhsy (Rusko). V kategorii Midi (14 – 18 let) to byly filmy Roboti (Česko), Papírová architektura, bublina snů (Rusko) a Okamžiky (Polsko) a v kategorii Maxi (19-26 let) udělila ceny filmům Hodina divná (Česko) a Suspension Prima (Lotyšsko). Kromě toho hlavní festivalová porota rozdala i 14 čestných uznání.

U dětské poroty zvítězil snímek Neznámé chapadlo (Česko) a u studentské Vlna života (Česko). Diváci dali nejvíc hlasů ruskému snímku Žralok a velryba.