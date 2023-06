Plzeňský kraj je už desítky let místem oblíbeným filmaři. Ze všech děl, co se zde točila, stačí připomenout jediné - pohádku Popelka. Od dob jejího natáčení proteklo šumavskými řekami obrovské množství vody, filmaři ale jezdí do západních Čech stále.

Režisér Stanislav Sládeček natáčel v lesích nedaleko Plas nové díly seriálu Ulice. | Video: Deník/Milan Kilián

V zimě a na jaře už sem některé štáby zavítaly – např. na tvrzi Opálka na Klatovsku se točil film Bratři o Mašínech, u řeky Střely na Plzeňsku vznikly nové díly seriálu Ulice. Hlavní nápor filmařů se ale teprve očekává. Točit se bude pokračování Krále Šumavy, přijede i režisér Jiří Mádl, jenž chystá snímek z roku 1968, a další.

Emoce kolem chaloupky

Už vloni bylo, co se týče filmování, v Plzeňském kraji velmi živo. Jak Deník informovala Radka Šámalová z Regionální filmové kanceláře Plzeňského kraje, vznikaly zde snímky Rok vdovy, Amerikánka, Bacha, benga!, Král Šumavy, Čekání na zázrak, Vzteklá krása či Citlivý člověk. Ten poslední vyvolal hodně emocí, shořela při němž totiž ikonická chaloupka na mostním pilíři v řece Radbuze u Chotěšova na Plzeňsku, vyhledávaná turisty i vodáky.

„Jde o jediné místo v západních Čechách, kde film natáčíme. Toto místo jsme vybrali kvůli jeho jedinečnosti, je kouzelné, jako z pohádky. Je ale postavené na černo, řešili jsme to i s místními orgány, že je v pořádku, že to spálíme. Jestli to někoho mrzí, omlouvám se, ale chatka by se zbourala stejně, takto aspoň bude navždy připomenuta skrze film,“ reagoval tehdy pro Deník na kritiku Tomáš Michálek, producent snímku, v němž se objeví David Prachař, Vladimír Javorský, Tatiana Dyková, Jiří Lábus a další čeští a slovenští herci.

Vyskákaný jako chocholouš

Zatímco toto natáčení budilo velký zájem veřejnosti, jiné se před veřejností podařilo takřka dokonale utajit. Konalo se ve druhé polovině dubna v lesích nedaleko Plas na severu Plzeňska. Štáb TV Nova v osadě u říčky Střely natáčel pokračování seriálu Ulice.

„Natáčíme tu první díly, které se budou vysílat po letní přestávce,“ prozradil na místě Deníku vedoucí režisér Stanislav Sládeček a přiznal, že volba tak odlehlé lokality byla záměrem. „Potřebovali jsme izolované místo, kde si hlavní postavy našeho seriálu udělají chlapský dýchánek. Bonusem je, že nás tady nikdo neruší při natáčení,“ smál se.

Z natáčení v malebné západočeské přírodě měla radost Jaroslava Obermaierová. Ikona seriálu, který vznikl už v roce 2005. „Já jsem za ta léta teprve podruhé v exteriéru. Před dvanácti lety jsem byla několik dní v Poděbradech, jinak jsem pořád v bistru, bytě a tak. Takže si to užívám. Díky počasí je to tu příjemné, ale cesta sem je trnitá,“ svěřila se Deníku Obermaierová. To Václav Svoboda alias seriálový Lumír Nykl z natáčení v trochu drsných podmínkách úplně nadšený nebyl. „Natáčení mimo Prahu vždycky stojí za to. Sem je to daleko, šílená cesta, lesem asi 4 km po neskutečných hrbolech, takže než sem dojedeme autem, jsme vyskákaní jako chocholouši. Je tu hodně mušek, štípavých komárů, takže je to tu nádherné,“ řekl a přiznal, že má přírodu rád, ale nesmí se to s ní přehánět.

To jeho seriálová láska, hospodská Kateřina Dubovská, byla z natáčení u Střely nadšená. Její představitelka Martina Randová je totiž rodačka ze Stodu na Plzeňsku a nějaký čas žila v Tachově, takže má k západním Čechám vztah. „Já mám tento kraj moc ráda. Zdejší příroda mě dostane vždy do pohody a do klidu. Hrozně jsem se sem těšila, protože nejenže miluji les, ale přímo sem do těchto lesů jsme hodně jezdívali na houby. Jsou to pro mě vzpomínky a moc milé,“ vyznala se Randová.

Rozhodnou zastupitelé

V následujících měsících zavítají do západních Čech různé štáby. Jaké, to bude záležet i na tom, kdo uspěje se žádostí o finanční podporu u Plzeňského kraje, jenž natáčení v regionu tradičně podporuje. „Letos se sešlo 26 žádostí v celkové výši necelých 11,5 milionu korun, k rozdělení má Plzeňský kraj celkem 5 milionů korun,“ řekla Šámalová s tím, že o podpořených snímcích se rozhodne na Zastupitelstvu Plzeňského kraje v pondělí 12. června. Dodala, že pokud zájemci o podporu u zastupitelů uspějí, hodně snímků by vznikalo na historických památkách napříč krajem (hrady, zámky apod.).

I když konečný verdikt teprve padne, už nyní lze některá natáčení dle Šámalové prozradit.

Do Plzně už před několika dny zavítal režisér Jiří Mádl, který tu točil scény do snímku Vlny. „Herec, režisér a scenárista Jiří Mádl se ve svém třetím autorském snímku pouští do ambiciózního projektu historického filmu, který je zasazen do roku 1968. Vize tohoto díla podle všeho není pouze ve využití „kulis“ zlomového roku novodobé české historie; autor chce přiblížit konkrétní situace a využít jiný úhel pohledu na toto mezní období,“ uvedla za filmovou kancelář Šámalová. Dodala, že s ohledem na předchozí filmové úspěchy Mádla coby scenáristy a režiséra lze očekávat skutečně silnou a neotřelou podívanou, která rozhodně nebude postrádat tvůrčí odvahu.

Na západě Čech, konkrétně Konstantinolázeňsku a Plánsku, by se měl letos točit film Wirbel z dílny režiséra Tomáše Hubáčka a producenta Jana Macoly (Il Boemo). „Celovečerní debut Tomáše Hubáčka, absolventa Univerzity Tomáš Bati ve Zlíně, přináší příběh ze Sudet. Navzdory umístění děje filmu se však Hubáček nepouští do mapování poválečné historie, ale Sudety se stávají metaforou lidského snažení, hledání a návratu ke kořenům. Autor předkládá námět, z něhož lze vyčíst symboliku magického realismu,“ konstatovala Šámalová. Výjimečně výrazné herecké obsazení (David Švehlík, Judit Pecháček) podle ní slibuje atraktivnost titulu při distribuci a samotný příběh by mohl posunout vnímání pohraničí od optiky turbulentních čtyřicátých let 20. století k soudobému vnímání této oblasti jako krajiny, ve které se odehrávala nelítostná minulost a jejíž budoucnost máme ve vlastních rukou.

V neposlední řadě by se na západě Čech mělo točit i pokračování Krále Šumavy o legendárním šumavském převaděči Josefu Hasilovi, konkrétně 2. a 3. série. „Aktuálně probíhají obhlídky lokací v Plzni a v Klatovech,“ prozradila Šámalová.