Rovnými pěti miliony korun podpoří letos Plzeňský kraj vznik nových filmů, které se budou natáčet také ve vybraných lokalitách regionu, a to ve spolupráci s Regionální filmovou kanceláří Plzeňského kraje. Dotaci obdrží celkem 17 projektů, mezi nimiž jsou např. pokračování Krále Šumavy či příběh bratří Mašínů.

„I v letošním roce jsme se rozhodli podpořit filmovou tvorbu v Plzeňském kraji, tentokrát částkou pět milionů korun. Navazujeme tak na předchozí roky, kdy byly dotačním titulem podpořeny známé snímky, jakým je například seriál Policie Modrava, který divákům napříč republikou ukázal Šumavu, Kašperské Hory i další překrásná místa našeho kraje. Připomeňme si pokračování fantasy pohádky o touze po moci Princezna zakletá v čase 2 natáčené na Gutštejně a samozřejmě první sérii řady o legendárním převaděči přes hranice Král Šumavy, který stojí na skutečném příběhu Josefa Hasila,“ řekl krajský radní pro oblast kultury, památkové péče a cestovního ruchu Libor Picka a dodal: „Právě Král Šumavy získal podporu pro natáčení druhé a třetí série v letošním roce. Spolu s ním pak vznikne příběh bratří Mašínů podle scénáře Marka Epsteina či film Paranoia odehrávající se v době blíže nespecifikované pandemie v prostorách Chotěšovského kláštera.“

Plzeňský kraj podporuje filmovou tvorbu už řadu let. V roce 2016 to byl seriál Policie Modrava (1 mil. Kč), v roce 2018 úspěšný snímek Nabarvené ptáče (1 mil. Kč) nebo pohádka Čertí brko (242 tis. Kč). V roce 2019 šlo o podporu úspěšného filmu Prvok, Šampón, Tečka a Karel (400 tis. Kč), Mazel a tajemství lesa (400 tis. Kč) nebo Cesta domů (400 tis. Kč).

V loňském roce bylo podpořeno natáčení fantasy pohádky Princezna zakletá v čase 2 (650 tis. Kč), Král Šumavy (500 tis. Kč) nebo sociální drama Amerikánka (650 tis. Kč).

V letošním roce bylo přijato celkem 26 žádostí, což je o osm více než v roce předchozím, kdy bylo podpořeno 11 projektů v celkové výši 4,5 mil. Kč. Letos jde o podporu vzniku dvou studentských absolventských snímků, jednoho amatérského dokumentu, devíti celovečerních hraných filmů, dvou seriálů, dvou celovečerních dokumentárních snímků a jednoho animovaného.

„Například třídílná minisérie Král Šumavy, která měla premiéru na sklonku roku 2022, přinesla příběh převaděče Josefa Hasila. První tři díly stihly představit Hasila v počátcích jeho převaděčské „kariéry“ a dávaly proto naději na vznik dalšího pokračování,“ informovala za Regionální filmovou kancelář Plzeňského kraje Radka Šámalová. Dodala, že Hasilovy životní osudy budou v dalších dvou řadách pokračovat jeho zatčením, odsouzením, vězněním, úspěšným útěkem z lágru a nasazením v pozici převaděče. První minisérie podle Šámalové prokázala, že i s velmi úsporným rozpočtem lze natočit dobovou podívanou a ambice tvůrců bude v tomto trendu pokračovat. „Můžeme tedy předvídat, že navazující dvě série se stanou stejně sledovanou událostí,“ doplnila.

Podpora pro Krále Šumavy, konkrétně 2. a 3. sérii, je 630 tisíc Kč. Podpořeny budou dále mj tyto projekty:

Vlny (620 tis. Kč): Film herce, režiséra a scénáristy Jiřího Mádla inspirovaný skutečnými osobami a událostmi, vypráví o vztahu dvou bratrů v průběhu dějinných událostí Pražského jara a okupace Československa v roce 1968. Starší bratr Tomáš se za podivných okolností nechá naverbovat jako technik do prodemokratické zahraniční redakce ČR rozhlasu, ta získává stále větší vliv a Tomáš se tím zaplétá do nebezpečné situace. Film si všímá malé komunity zrozené uvnitř vysílacích studií, která přes mikrofon měnila společnost a rozsvítila zemi, předtím tak šedivou a bojácnou. Moskva posílá do Prahy tanky, aby obnovila cenzuru a staré pořádky. V uvažování hlavního hrdiny se postupně mění definice toho, co je tou skutečně nedílnou součástí našeho životního štěstí, kterou je potřeba chránit.

Bratři (450 tis. Kč): Jeden z největších příběhů studené války se objeví v celovečerním filmu podle scénáře Marka Epsteina a v režii Tomáše Mašína. Strhující drama vypráví skutečný příběh dvou bratrů, kteří se v roce 1953 pokusili utéct z komunistického Československa a vstoupit do americké armády v západním Berlíně, poté následoval jeden z největších honů na člověka v moderních dějinách. „Tvůrci k příběhu přistupují s plnou odpovědností toho, že na plátna přinášejí polarizující historické osobnosti a že snad na nikoho nemá společnost tak vyhraněné názory jako právě na bratry Mašínovy,“ vysvětlila Šámalová. Jen málokteré téma moderní české historie vzbuzuje tolik emocí jako příběh skupiny bratří Mašínů. Hrdinové nebo vrazi? „Ambicí filmařů zjevně není příklon k názoru jakékoliv skupiny, ale co nejpřesnější popis událostí, které se staly před více než půlstoletím. Tajemstvím dějin je fakt, že je nemůžeme pochopit,“ doplnila.

Příběh je adaptací knihy Barbary Masin s názvem Odkaz, ve které autorka historicky věrně zpracovává životní osudy svého otce Josef Mašína a strýce Radka Mašína. Licence na zpracování knihy do podoby celovečerního filmu je navíc doplněna smlouvou na výhradní užití osobnostních práv rodiny Mašínů.

Paranoia (300 tis. Kč): Film scénáristy a režiséra Roberta Sedláčka se odehrává v době blíže nespecifikované pandemie v prostředí Chotěšovského kláštera. Hlavními postavami jsou členové funkční a soudržné rodiny, kterou do kláštera přivádí pracovní zakázka otce, jenž má za úkol rozměřit vnitřní prostory objektu. Zátěž nenormální situace, ponuré místo a izolace, zjištění, že předchůdce, který byl na práci najatý před otcem, zde za tragických okolností zemřel přímo v hlavní kapli objektu, provádí s psychikou jednotlivých členů rodiny své. Postupně navíc přichází na to, že v objektu nejsou sami. Situace se stupňuje k paranoie a krvavému finále. Jde o dobrodružný horor s dobrým koncem, určený pro diváky od 10 do 55 let.