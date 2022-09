Pořadatel Festivalu na ulici i letos dal nejvíce prostoru účinkujícím z Plzně a okolí. Koncept „Návratu ke kořenům“, kterým navázal na téměř třicetiletou tradici akce, se ukázal jako velmi oblíbený a úspěšný. „Plzeňská hudební scéna nabízí obrovské množství kvalitních kapel různých žánrů. Pro většinu obyvatel tak ani není možné v průběhu roku navštívit koncerty všech svých oblíbenců, natož objevit nějaké nové. My dokážeme dát prostor většině z nich v průběhu devíti dnů,“ doplnil Krásný.

Že jsou Plzeňané na své hudebníky hrdí, dokazují i předběžné výsledky dotazníkového průzkumu, který letos probíhal po celou dobu na všech scénách. Většina respondentů uvedla, že sice ráda navštíví pár koncertů mimoplzeňských kapel, ale stejně se nejvíc těší na domácí produkci. Jedna z otázek dotazníku směřovala i na multižánrový charakter festivalu, jehož úspěšnost ovšem nejvíc potvrzují plné scény.

Ať už šlo o metalový večer, bluegrassové odpoledne, jazzové úterý či mnoho samostatných koncertů žánrů rock, beat, pop, crossover nebo blues, každý z bloků si našel své příznivce. Loňský pilotního projekt se zařazením nového žánru – vážné hudby – se setkal s úspěchem, a i letos přilákal na nedělní Hollywood s Plzeňskou filharmonií davy návštěvníků.

Písně Petra Nováka zněly v Hlincích poprvé před osmi lety, teď se sem vrátily

I doprovodný kulturní program obsahoval širokou nabídku pro různý věk a zájmy. Nabídl program pro děti, tance z Plzeňska i z jiných částí světa. Výtvarné umění reprezentovala výstava Barva na ulici v Proluce a díla studentů Střední umělecko-průmyslové školy a ZUŠ Zámeček, umístěná na náměstí Republiky. Kromě toho se pořadatelé už podruhé rozhodli podpořit neziskové organizace z Plzeňského kraje, kterým dali zdarma prostor pro prezentaci a představení své činnosti široké veřejnosti.

Pořadatelé už teď přemýšlejí, jak vyšperkovat program na příští rok. To bude totiž festival slavit jubileum, 30. ročník by se měl uskutečnit od 18. do 26. srpna 2023.