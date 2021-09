Koncert bude mít dvě části. V první vystoupí vlastní Plzeňský dětský sbor se vzpomínkovým pásmem, v němž se publikum může těšit na skladby z dřívějších let, připomene mimo jiné i velké muzikálové projekty, které sbor v minulosti připravil – Starce na chmelu a Noc na Karlštejně. Při dalších skladbách doprovodí PDS Spojený smyčcový orchestr žáků ZUŠ B. Smetany a ZUŠ Sokolovská. Poté se představí přípravný sbor Javořičky s klavírním doprovodem Daniely Pytelkové. „Vůbec poprvé na veřejnosti zazpívají písničky, které jsme se naučili v době distanční výuky, která nebyla pro nikoho jednoduchá. Ale že jsme ji dokázali překonat, o tom svědčí právě toto připravované vystoupení Javořiček,“ připomíná Bedřiška Koželuhová.

Koncert, na němž zazní mimo jiné poprvé i muzikál Broučci na námět legendární knihy Jana Karafiáta, už byl kvůli koronavirové krizi a lockdownu dvakrát zrušen. Nynější termín je tak třetí v pořadí. „O to víc se teď těšíme, že konečně budeme moci vystoupit a podělit se s veřejností o radost z hudby a společného vystoupení, ze zpěvu a ze setkávání se,“ říká sbormistryně Bedřiška Koželuhová.

Do třetice všeho dobrého – to platí pro jubilejní koncert Plzeňského dětského sboru ke 40. výročí jeho založení, který se uskuteční v neděli 12. září od 17 hodin v Měšťanské besedě v Plzni pod vedením sbormistryně Bedřišky Koželuhové.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.