Herci z Divadla Alfa si čas před otevřením vyplnili vystoupeními pro seniory, od úterý 2. června už zase budou hrát pro děti i dospělé na své scéně. Na červen Alfa připravila tři inscenace, z toho dvě nové. Jednou z nich, pohádkou pro nejmenší Ťuk, ťuk, ťuk. Tučnák?, zahájí svůj provoz, znovu ji pak bude hrát v posledním červnovém týdnu. Druhou premiérou je hra lidových loutkářů Jenovéfa, kterou poprvé odehraje v úterý 9. června. Třetím do řady je repríza představení Pozor, Zorro!

„Představení jsou určena pro veřejnost i pro školáky. Zdaleka ne všechny školy budou moci v červnu do divadla vyrazit a zdaleka ne všechny děti budou chodit v červnu do školy. Připravili jsme tedy představení zejména pro děti a rodiče, kteří by rádi po dlouhé pauze vyrazili do divadla, i pro všechny školní a dětské skupiny, které si chtějí zpestřit červnový program,“ řekl k znovuzahájení provozu ředitel Divadla Alfa Jakub Hora.

Divadlo J. K. Tyla se do klasického provozu ještě nevrátilo. Zatím běží jen seriál S Vámi na jevišti, kde už došlo k navýšení kapacity na 200 diváků. Tato představení jsou navíc vysílána on-line.

Herci z jeho souborů si ale letos zkrátí divadelní prázdniny. „Pro náhradní termíny odložených představení jsme využili nestandardně i měsíc srpen,“ informoval ředitel divadla Martin Otava. „Pokud nebudeme moci srpnové termíny odehrát, budou tyto reprízy zrušeny,“ nevyloučil změny při opětovném zpřísnění režimu.

Diváci se mohou o náhradě, či zrušení původně plánovaných představení informovat na webu divadla.

Od června se v omezeném provozu otevírá i Divadlo Dialog. „Kapacita sálu je snížena na 27 míst, abychom zachovali povinné rozestupy. Diváci musí samozřejmě používat roušky,“ vysvětluje ředitel třináctisouborového divadla Jakub Zindulka. Do konce sezony je na programu sedm představení, mezi nimi i Nebezpečně sexy, komedie o dvou vysloužilých prostitutkách, jejichž vztah zkomplikuje neplánovaná vražda. Toto představení Divadla MAEBH červnovou sérii zahájí (10. 6.) i zakončí (26. 6.).

Soubor SPODINA uvede dvě představení Fajnmen (QED) ukazující jednu noc v pracovně proslulého vědce, učitele, hudebníka, amatérského herce a také milovníka žen a života Richarda Feynmana (16. 6.) a autorskou one man show Jaroslava Matějky Terapie smíchem (23. 6.).

Až v září začne opět hrát Divadlo Pluto, které konec sezony oznámilo už dříve. Po prázdninách odehraje v září nejdříve náhradní představení za ta zrušená. Vstupenky na tato představení zůstávají v platnosti. „Jelikož nás celá situace velmi zasáhla a také provozně ohrozila, budeme moc rádi, když si diváci vstupenky nechají i v případě, že jim náhradní termín nebude vyhovovat. Mohou je třeba někomu věnovat,“ uvedla Anna Kupková z Divadla Pluto.

Vstupenky na zrušená představení lze vyměnit za lístek na libovolné představení do konce roku.