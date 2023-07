David: Samotná kapela vznikla jakožto autorský sólo projekt, na kterém se podílela řada hudebníků. Hlavním impulzem vzniku byla touha hudebně se vyjádřit. V té době jsem již experimentoval s nahráváním a jednotlivými zvuky, které jsem použil v prvním vydaném albu z roku 2021 Der Blaue Reiter. Velmi mě fascinovala myšlenka mixování, ze které vznikne hudební kompozice.

Jakou hudbou se obklopujete?

Mikoláš: S klukama posloucháme všechno možný. Já osobně jsem vyrůstal na českém swingu, také jsem nějakou dobu tancoval. Přes tancování jsme se seznámili i s Vojtou Šindelářem, současným baskytaristou Blue Chesterfield. Rád si také poslechnu soul nebo funk, občas také úplnou klasiku jako Led Zeppelin, KISS, Buty nebo J.A.R.

Vojtěch: Nejvíce poslouchám oldschool hiphop, ale líbí se mi také hudba od Santany nebo Jimmyho Hendrixe. Co se týče baskytary, poslouchám ve velkém Joe Darta.

David: Největší inspirace pro mě za poslední rok byla hudba od Marka Lanegana, kterého považuji za výborného básníka. V útlém dětství jsem měl velký požitek z poslechu Lany Del Rey nebo kapely Psí Vojáci.

Vít: Ve dvanácti letech mě oslovila hudba Glenna Hansarda, pak jsem dlouhou dobu poslouchal indie. S postupujícími roky jsem se nějak dostal k všemožným žánrům přes jazz, funk, rock, techno, country. Poslední dobou jsou to jména jako Nick Cave, Jeff Buckley, Matt Maltese ale i třeba Steely Dan, Vulfpeck, Dua Lipa a Peter Lipa.

Zdroj: Youtube

Kdy jste začali sbírat první zkušenosti v hudebních tělesech?

David: Před samotným vznikem kapely Blue Chesterfield jsem byl v mých šestnácti letech osloven plzeňskou kapelou Breakfest Club, abych v ní zpíval. Zde se zrodila i má vášeň pro psaní textů. Na kytaru jsem se učil postupem času až později. Momentálně se věnuji i hře na klavír.

Mikoláš: Když jsem byl menší, chodil jsem na výuku kytary do základní umělecké školy, ale tam jsme hráli klasickou hudbu, a ta mě tolik nebavila. Vždy jsem záviděl spolužákům, kteří chodili k Ivanu Kudrnovi na výuku do vedlejší učebny. Tam se hrála nejen jazzová hudba, která mě přitahovala. Pak jsem také jsem zpíval ve sboru a chodil do základní umělecké školy na hodiny zpěvu. Z těchto zkušeností čerpám dodnes. Vedle hraní v kapele Blue Chestefield máme s kamarády další kapelu Skotačí kulomet, kde se mnou hraje například již zmíněný Vítek Nováček.

Vojtěch: Na baskytaru jsem začal hrát relativně nedávno v roce 2021. Pocházím z hudební rodiny, můj táta je cellista, takže hudbu jsem poslouchal dlouho, a jak už zmíníl Miki, nějakou dobu jsme spolu tancovali, takže tam se člověk také k hudbě lehce dostane. Že bych však chtěl dělat hudbu, jsem se rozhodl až právě před dvěma roky, kdy jsem dostal od táty mou první baskytaru, a od té doby hraju. Poslední měsíc však přemýšlím také o kytaře, tak uvidíme.

Vít: Začínal jsem hrát jakožto samouk na klávesy značky Yamaha, které jsme měli doma. Teď už hraji na dražší nástroj značky Nordstage. Od seznamování s nástrojem jsem se již dostal k pravidelnému trénování techniky. S klukama občas cvičíme na zkoušce jen kousek skladby, aby si vše sedlo.

Jak se těšíte na evropské turné, a jak jste se dostali k této příležitosti?

Mikoláš: Sešli jsme se a řekli jsme si, že si vymyslíme společnou dovolenou a uděláme to tak, abychom tam hráli a měli jsme dovolenou v podstatě zadarmo. Svému štěstí si člověk zkrátka musí trochu pomoci. Budeme hrát v Berlíně, Drážďanech, Amsterdamu, v jednání jsou i koncerty v Hamburgu a Rotterdamu. Zároveň se nebráníme dalším nabídkám po cestě. Přes kamaráda Ondru Koppa, který nás už jednou vezl na koncert na Slovensko, jsme si zařídili dodávku.

David: Minulý rok jsem s projektem Blue Chesterfield vyrazil do Drážďan, kde jsem odehrál sólo koncert. Díky tomuto vystoupení jsem se v Německu seznámil se spoustou skvělých lidí. Ti nám teď zařídili, že můžeme hrát, kde chceme.