ZUŠ Trnka v Plzni slaví dvacet let od svého založení a na výstavě v multikulturním prostoru DEPO2015, která potrvá do 28. září, představuje to nejlepší co na ní vzniklo. Malby, kresby, grafiky, animované filmy, fotografie z akcí školy, tisíce jmen žáků, co kdy chodili do Trnky a mnoho dalšího.

ZUŠ Trnka slaví dvacet let od založení | Video: Deník/Šimon Bukovjan

„Na výstavě mohou lidé vidět to nejlepší, co jsme nashromáždili od dětí v uplynulých letech. Na rozhledně od Čestmíra Sušky jsou linoryty a pomalované látky. Rozhledna je přirozenou dominantou DEPO2015, napadlo nás proto, že ji s laskavým svolením autora do našich látek na čas výstavy oblékneme. Další linoryty návštěvníci najdou v prostoru bývalé čerpací stanice. V pěstírně DEPO na nádvoří jsme instalovali keramické objekty. V Truhlárně se nacházejí převážně portréty od žáků zakládající ředitelky školy Daši Nesvedové. Dále zde mohou návštěvníci vidět přes více než sto absolventských prací od našich bývalých studentů," popisuje ředitelka ZUŠ Trnka Ivana Příhoda Pavlů.

Zdroj: Deník/Šimon Bukovjan

Soukromá ZUŠ Trnka byla založena v roce 2002. Navštěvuje ji více než 300 žáků ve třech oborech: výtvarném, literárně dramatickém a tanečním. Žáci mají možnost rozvíjet svůj talent v kresbě, malbě, grafice, keramické tvorbě nebo objektové a akční tvorbě. Škola se přitom snaží k žákům přistupovat individuálně. „Když děti přijdou s nějakým nápadem, tak ho zrealizujeme. Žákům se snažíme nechávat velký prostor, tak aby se měli možnost nejen umělecky vyjádřit,” řekla Pavlů.

„Do ZUŠ Trnka jsem chodila od roku 2007, to mi bylo osm let. Navštěvovala jsem hodiny bývalé ředitelky Daši Nesvedové. Po sedmi letech jsem zde absolvovala. Myslím si, že se jedná o jednu z nejkvalitnějších 'zušek' v Plzni. Kromě pestré školy technik, včetně animace, kterou jsme se zde učili, bylo každé téma zasazeno do historického kontextu, a tak jsme se již od dětství seznamovali i s dějinami umění," vzpomínala při vernisáži výstavy Amálie Macková, bývalá žačka školy.

Zúčastnila se i několika táborů a zájezdů, které škola pořádá. „Vzpomínám například na výlet do Florencie, ten jsem si opravdu užila. Já osobně ráda vzpomínám na animaci, divadlo a učení se šití na stroji. Mohla bych ale jmenovat další a další činnosti a techniky, které mě zaujaly. Jsou to roky, které nikdy nezapomenu. Vážím si toho, že jsem do Trnky mohla chodit," dodala.

Na výstavu se lidé mohou přijít podívat každý den od 10 do 18 hodin včetně víkendů. Vstupné je zdarma. Pro děti od 7 let nebo pro mladší je výstava v doprovodu rodičů. Výstavu doplní i doprovodné akce, na které je vstup 100 korun. V sobotu 16. září od 10 do 16 hodin to bude drama/tanec dílna v Ateliéru. Tanec se bude odehrávat pod vedením lektora taneční dílny Adama Pauluse, pravou divadelní magii mohou návštěvníci zakusit v drama dílně Michala Stona. Jednotlivé bloky budou rozdělené podle zaměření a věku, do dílen se mohou přihlásit děti od 6 let i dospělí. Na čtvrtek 28. září od 10 do 16 hodin jsou připraveny výtvarné workshopy v Tržnici.

Kromě toho lze stále v DEPO2015 navštívit i interaktivní expozici Trnkova zahrada 2, jež oživuje příběh nejúspěšnější dětské knihy Jiřího Trnky Zahrada. „Daša Nesvedová, jakožto zakladatelka Trnky, Jiřího Trnku, jeho práci a animované filmy miluje. Takže ta spojitost je tam velká," uzavírá s úsměvem současná ředitelka ZUŠ Trnka Ivana Příhoda Pavlů.