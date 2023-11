Trolejbus plný hudby vyrazí na trasu ještě dvakrát, ve středu 25. a v pondělí 30. října.

V trolejbusu plném hudby hrají a zpívají děti ze šťáhlavské základní školy a plzeňského Církevního gymnázia. | Video: Deník/Pavel Bouda

K zastávce MHD se blíží dlouhý kloubový trolejbus zvaný harmonika. Sotva se otevřou dveře, je slyšet živá hudba a dětský zpěv. Cestující se zprvu ostýchají vejít dovnitř, ale vystoupivší muž s megafonem jim vysvětluje, že je to opravdu pravidelná linka č. 11 a zve je dovnitř. Nikdo nemusí platit jízdné, ale komu se jízda historickým trolejbusem líbí, může vhodit svůj finanční příspěvek do kasičky veřejné sbírky.

Historický trolejbus si totiž pronajalo Církevní gymnázium v Plzni, aby se pokusilo zachránit unikátní šťáhlavské varhany z roku 1856. Ty jsou jedním z mála nástrojů od Ferdinanda Gutha, které do dnešní doby dožily v původní podobě. Navíc jsou výjimečné uložením píšťal, ty největší měří i několik metrů a protože je strop kostela nízký, schoval mistr Guth píšťaly naležato pod jeho podlahu.

Zdroj: Deník/Pavel Bouda

„Není to naše první akce. Před šesti lety jsme zahájili sbírku, abychom zachránily vzácné šťáhlavské varhany, takže už po Plzni jezdila naše hudební tramvaj. Nyní jsme si mohli pronajmout díky dotaci města Plzně trolejbus, takže vše, co děti vyberou, jde na varhany. Ale hlavně to děláme pro ten zážitek dětí, aby viděly, co smysluplného mohou pro konkrétní věc dělat,“ říká Jakub Šedivý, ředitel ZŠ ve Šťáhlavech a zároveň onen tajemný muž s megafonem.

„Lidi se občas ostýchají do trolejbusu nastoupit, takže na zastávkách vyjdu vždycky ven a říkám do megafonu, že se jedná o benefiční trolejbus a že s námi mohou klidně jet,“ vysvětluje svoji roli ředitel.

Na hudební nástroje hrají členové komorního orchestru Církevního gymnázia v Plzni a zpívají děti prvního stupně ZŠ Šťáhlavy. Na první pohled je vidět, že je zpívání v trolejbusu nadmíru baví. „Je to zážitek a zpíváme tu proto, abychom zachránily naše varhany. Nejraději máme písničky Včera zvečera, Miluju a maluju a Já už to vím,“ říkají svorně Kateřina a Pavlína ze 3. A . Na rozdíl od zpěvu není v jedoucím trolejbusu ale jednoduché hrát na hudební nástroj.

„Kývá se to všemi směry, tak občas se tam vyskytne nějaká chybička, ale hluk toho motoru to přehluší,“ směje se za klávesy korepetitor Tomáš a současně také školník Církevního gymnázia.

Jízdu hudebním trolejbusem si užívají i cestující. Někteří si prohlížejí výkresy dětí Církevního gymnázia, zdobící okna trolejbusu, jiní sedí otočení směrem k dětskému orchestru v zadní části vozu a usmívají se. „To je moc dobrý nápad. Hned mám lepší náladu a ještě je to pro dobrou věc,“ pochvaluje si jednapadesátiletá Jana z Plzně, když vhazuje dětem do kasičky připravenou stokorunu.

K záchraně varhan jsou ale zapotřebí dva miliony korun, z nichž tři čtvrtiny zaplatí Plzeňský kraj na dotacích, čtvrtinu by měla pokrýt právě veřejná sbírka. „Dáváme to dohromady po tisícovkách právě na takovýchto akcích. Ještě nám zbývá do prosince vybrat čtyřicet tisíc. Ale zvládneme to. Určitě ještě nějaké akce uděláme,“ slibuje ředitel Šedivý.

Historický trolejbus jezdí po Plzni po trase linky č.11 celkem tři dny, po první jízdě v pondělí to bude ještě ve středu 25. a v pondělí 30. října vždy mezi 13. a 17. hodinou.

Kdo se nestačí svézt hudebním trolejbusem a rád by šťáhlavským dětem se záchranou vzácných varhan pomohl, může poslat svůj příspěvek na účet veřejné sbírky 90034-725700389/0800.