Jde dohromady Den veteránů, metal a animovaný film? Ano. Přesvědčit se o tom budou moci fanoušci metalu i historie na Den veteránů, kdy bude v plzeňském Muzeu Patton Memorial Pilsen promítnut snímek The War To End All Wars od kapely Sabaton.

Válečné veterány připomene v Plzni i animovaný film metalového Sabatonu, který se bude promítat v Muzeu Patton Memorial Pilsen. | Foto: se svolením Plzeň Turismus

Jedním ze čtyř českých muzeí, kde se v sobotu 11. listopadu při příležitosti Dne veteránů uskuteční projekce historického filmu švédské metalové kapely Sabaton, bude i plzeňské Muzeum Patton Memorial Pilsen. Animovaný snímek s titulem The War To End All Wars vypráví na základě skladeb ze stejnojmenného alba kapely devět příběhů z první světové války. Součástí vstupenky na promítání je také prohlídka muzea. Trochu symbolicky se projekce filmu uskuteční v muzeu, které sídlí v bývalém Kulturním domě Peklo, kde Sabaton odehráli v roce 2013 jeden ze svých plzeňských koncertů.

Cílem celosvětového charitativního projektu History Rocks je přitáhnout pozornost stomilionové fanouškovské komunity Sabatonu k zásadním historickým tématům a přivést je do muzeí. „Jedná se o největší benefiční projekt svého druhu, který je unikátní sám o sobě. Světoznámá metalová kapela se rozhodla podpořit vojenská a historická muzea a přitáhnout tak pozornost k historickým událostem, na které bychom pro budoucí dobro lidstva neměli zapomínat. Je skvělé, že Patton Memorial Pilsen bude jedním z nich,“ říká náměstkyně primátora Lucie Kantorová.

Švédská metalová kapela Sabaton se ve své tvorbě dlouhodobě věnuje historickým tématům. Animovaný dokumentární film The War To End All Wars vznikl ve spolupráci s Yarnhub Animation Studios. Vypráví devět příběhů z první světové války. Každý z nich vychází z jedné z písní ze stejnojmenného alba. Diváci se tak blíže seznámí se srbskou válečnou hrdinkou Milunkou Savič, prožijí události kolem vánočního příměří na západní frontě a stanou se očitými svědky několika konkrétních bitev.

„Během dvoutýdenního období kolem Dne veteránů se do projektu zapojí více než stovka muzeí ze 30 zemí z celého světa. V Patton Memorial Pilsen nebudeme promítat přímo v expozici, ale ve vestibulu muzea. Projekce se budou konat po celý den ve dvouhodinových intervalech tak, aby diváci měli dostatek času i na prohlídku samotného muzea,“ uvádí Ivan Rollinger, kurátor muzea Patton Memorial Pilsen, které sídlí v bývalém kulturním domě Peklo v Pobřežní ulici v Plzni.

Film bude promítán v angličtině s českými titulky. Cena vstupenky je 150 korun. Součástí vstupného je prohlídka muzea Patton Memorial Pilsen. Fanoušci Sabatonu i historie si mohou vstupenky zakoupit on-line na Plzeňské vstupence anebo na pobočkách Turistického informačního centra Visit Plzeň vedle radnice či na Palubě Hamburk.

Den válečných veteránů připadá na 11. listopadu, symbolicky na den, kdy skončila první světová válka. Název filmu The War To End All Wars odkazuje právě na tuto válku, na niž se často nahlíželo jako na tu, která ukončí všechny další konflikty. Pro plzeňské muzeum Patton Memorial Pilsen je toto datum výjimečné také tím, že 11. listopadu 1885 se narodil generál George S. Patton.