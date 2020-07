Divadelní léto pod plzeňským nebem: 14 . - 19. 7., park U Ježíška, začátky vždy ve 20.30 hodin.

Plzeňské kulturní předzahrádky: jeden z nových projektů, jež mají v Plzni přispět k oživení kultury po koronavirové pandemii. Jako první nabídne v pátek 17. července od 212 hodin v bolevecké Sokolovně film Okresní přebor – Poslední zápas Pepíka Hnátka.

DEPO2015 - Blik Blik: digitální hřiště v autobusové hale v areálu DEPO2015 vzniklé jako alternativa březnového festivalu, přináší to nejlepší ze současného audiovizuálního umění, které vám přiblíží hravou a zábavnou formou. Interaktivní světelné instalace si užijí děti i dospělí.

Góóól: výstava s největšími příběhy české kopané, na velkém hřišti si s dětmi procvičte nejen základy fotbalu, ale také týmovou spolupráci a férovou hru.

DEPOvLETU – 14. 7.: The Dixie Hot Licks (koncert), 15. 7.: Dubnička Lahoda Revival a OK(N)o / Cie Pieds Perchés (artové středy), 16. 7.: Taste of New York (eat'n'beat), 17. 7.: Tabasker (koncert), 18. 7.: Grill&Bar (sobotní koktejl), 19. 7.: Dubnička Lahoda pro děti (DEPO pro děti). Více na DEPO2015.cz

Galerie města Plzně: výstava Václav Malina – Útěky a návraty - výběr z tvorby po roce 2000

Galerie Jiřího Trnky: výstava Barva v krajině - spolu s dalšími aktivitami u příležitosti 30. výročí svého založení připravila UVUP výstavu zhruba 40 svých členů a jejích hostů věnovanou krajině.

Promenádní koncert kapely 35. plzeňského pěšího pluku Foligno: 16. července od 17 hodin, U Branky.

Knihovna města Plzně - 15. 7. od 17 h: Hašlerky, podvečer o životě Karla Hašlera s jeho písničkami v podání Šimona Pečenky, Polanova síň (ul. B. Smetany 13).

Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje - Ota Pavel – známý i neznámý: výstava představuje život a dílo známého spisovatele a novináře. 15. 7., od 17.00: 1:23:58 Uvnitř černobylské zóny - komentovaná fotoreportáž Milana Říského s besedou.

Západočeská galerie - výstava Přihraj! Aspekty spolupráce v tvorbě studentů UMPRUM. Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze poprvé představuje tvorbu svých studentů mimo hlavní město.

Od práce k zábavě. Podoby volného času v umění 19. století. Výstava se zaměřuje se na fenomén narůstání volného času v různých sociálních vrstvách, tak jak je zobrazili velcí mistři českého umění.

Papírna - projekt Léto pod komínem, 14. 7.: Poezie dnešní doby, 18. 7.: prohlídka Industry Open.

Léto v Prazdroji - 16. 7.: Vilém Čok.

Západočeské muzeum: Po celé prázdniny bude otevřené Západočeské muzeum a všechny jeho pobočky, v hlavní budově můžete navštívit např. výstavu Svět středověkých her či Zpěvem k srdci, srdcem k vlasti.

Muzeum loutek: expozici Nikdy v klidu! tvoří soubor čtrnácti originálních exponátů mapujících i v živé formě zachovávajících loutkářskou tvorbu výtvarníka Ivana Nesvedy, laureáta Umělecké ceny MP, a jeho spolupracovníků v letech 1990–2020. Nová podoba rodinného programu Expedice na niti pak umožní návštěvníkům s dětmi prozkoumat Muzeum loutek expedičním způsobem. Vhodné pro všechny věkové kategorie. A vždy ve středu čeká návštěvníky loutkářská dílna profesora Skupy, ve které si děti mohou zkusit i výrobu jednoduchých loutek.

Tematické prohlídky historického centra: turistické informační centrum města Plzně pořádá i o letošních prázdninách tematické prohlídky historického centra. Pro letošní rok připravilo dvě nové trasy – Za tajemstvím výzdoby plzeňských historických domů a Procházku židovskou Plzní. V nabídce jsou i z minulých let dětmi oblíbené Báje a pověsti plzeňské.

Industry Open: zájemci se o víkendu mohou vypravit třeba do depa kolejových vozidel, do plzeňské papírny či Loosových interiérů.