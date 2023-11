Pomalu, ale jistě se zaplňuje seznam kapel, na které se mohou těšit příznivci metalu na plzeňském Metalfestu v příštím roce, který opět bude prvním velkým festivalem příští sezony. Organizátoři už oznámili i jeho hlavní hvězdu, budou jí američtí Five Finger Death Punch.

Hlavní hvězdou Metalfestu v roce 2024 budou američtí Five Finger Death Punch. | Foto: se svolením Metalfestu

Potvrzené kapely na Metalfest 2024: Five Finger Death Punch, Dimmu Borgir, Eluveitie, Sonata Arctica, Feuerschwanz, Orden Ogan, Septic Flesh, Avatarium, Angus MCSIX, Visions of Atlantis, Brothers of Metal, April Art, Trollfest, Illumishade, Iron Allies a Bloodred Hourglass.

Kapela vznikla v roce 2005 a za dobu svoji existence se dostala mezi světovou špičku tvrdé muziky. Objevuje se na těch největších světových festivalech a pravidelně vyprodává největší světové arény. Od svého debutového alba The Way of the Fist, které vyšlo v roce 2007, skupina vydala devět po sobě jdoucích alb, z nichž sedm bylo certifikováno jako Gold nebo Platinum. Nejnovější album Afterlife z roku 2022 o životě a smrti a rovnováhou mezi nimi, sbírá další velké úspěchy.

Kromě toho si pětičlenná formace za poslední desetiletí vysloužila řadu národních a mezinárodních ocenění, ať už hudebních, či za svoji charitativní činnost, ke které se aktivně připojuje. Již více než deset let se Five Finger Death Punch připojují k řadě různých organizací, aby zvýšili povědomí o mnoha světových problémech. Aktuálně je to např. program pro ubytování, stravu, vzdělávání, poskytování pracovní pomoci, služeb duševního zdraví a zdravotní péče pro mládež bez domova v celé Americe. „Mnoho našich písní a hudebních videí mluví přímo o těchto problémech. Našim závazkem je přispívat na podporu těchto programů a využívat naši platformu ke zvyšování povědomí o nich. Je to dokonale v souladu s hodnotami kapely a našich fanoušků,“ říká frontman kapely Ivan Moody.

1/100 Zdroj: Deník/Zdeněk VAIZ OBRAZEM: Metalfest - od pátku do neděle obsadily v Plzni lochotínský amfiteátr a přilehlé louky tisícovky fanoušků tvrdé muziky. 2/100 Zdroj: Deník/Zdeněk VAIZ OBRAZEM: Metalfest - od pátku do neděle obsadily v Plzni lochotínský amfiteátr a přilehlé louky tisícovky fanoušků tvrdé muziky. 3/100 Zdroj: Deník/Zdeněk VAIZ OBRAZEM: Metalfest - od pátku do neděle obsadily v Plzni lochotínský amfiteátr a přilehlé louky tisícovky fanoušků tvrdé muziky. 4/100 Zdroj: Deník/Zdeněk VAIZ OBRAZEM: Metalfest - od pátku do neděle obsadily v Plzni lochotínský amfiteátr a přilehlé louky tisícovky fanoušků tvrdé muziky. 5/100 Zdroj: Deník/Zdeněk VAIZ OBRAZEM: Metalfest - od pátku do neděle obsadily v Plzni lochotínský amfiteátr a přilehlé louky tisícovky fanoušků tvrdé muziky. 6/100 Zdroj: Deník/Zdeněk VAIZ OBRAZEM: Metalfest - od pátku do neděle obsadily v Plzni lochotínský amfiteátr a přilehlé louky tisícovky fanoušků tvrdé muziky. 7/100 Zdroj: Deník/Zdeněk VAIZ OBRAZEM: Metalfest - od pátku do neděle obsadily v Plzni lochotínský amfiteátr a přilehlé louky tisícovky fanoušků tvrdé muziky. 8/100 Zdroj: Deník/Zdeněk VAIZ OBRAZEM: Metalfest - od pátku do neděle obsadily v Plzni lochotínský amfiteátr a přilehlé louky tisícovky fanoušků tvrdé muziky. 9/100 Zdroj: Deník/Zdeněk VAIZ OBRAZEM: Metalfest - od pátku do neděle obsadily v Plzni lochotínský amfiteátr a přilehlé louky tisícovky fanoušků tvrdé muziky. 10/100 Zdroj: Deník/Zdeněk VAIZ OBRAZEM: Metalfest - od pátku do neděle obsadily v Plzni lochotínský amfiteátr a přilehlé louky tisícovky fanoušků tvrdé muziky. 11/100 Zdroj: Deník/Zdeněk VAIZ OBRAZEM: Metalfest - od pátku do neděle obsadily v Plzni lochotínský amfiteátr a přilehlé louky tisícovky fanoušků tvrdé muziky. 12/100 Zdroj: Deník/Zdeněk VAIZ OBRAZEM: Metalfest - od pátku do neděle obsadily v Plzni lochotínský amfiteátr a přilehlé louky tisícovky fanoušků tvrdé muziky. 13/100 Zdroj: Deník/Zdeněk VAIZ OBRAZEM: Metalfest - od pátku do neděle obsadily v Plzni lochotínský amfiteátr a přilehlé louky tisícovky fanoušků tvrdé muziky. 14/100 Zdroj: Deník/Zdeněk VAIZ OBRAZEM: Metalfest - od pátku do neděle obsadily v Plzni lochotínský amfiteátr a přilehlé louky tisícovky fanoušků tvrdé muziky. 15/100 Zdroj: Deník/Zdeněk VAIZ OBRAZEM: Metalfest - od pátku do neděle obsadily v Plzni lochotínský amfiteátr a přilehlé louky tisícovky fanoušků tvrdé muziky. 16/100 Zdroj: Deník/Zdeněk VAIZ OBRAZEM: Metalfest - od pátku do neděle obsadily v Plzni lochotínský amfiteátr a přilehlé louky tisícovky fanoušků tvrdé muziky. 17/100 Zdroj: Deník/Zdeněk VAIZ OBRAZEM: Metalfest - od pátku do neděle obsadily v Plzni lochotínský amfiteátr a přilehlé louky tisícovky fanoušků tvrdé muziky. 18/100 Zdroj: Deník/Zdeněk VAIZ OBRAZEM: Metalfest - od pátku do neděle obsadily v Plzni lochotínský amfiteátr a přilehlé louky tisícovky fanoušků tvrdé muziky. 19/100 Zdroj: Deník/Zdeněk VAIZ OBRAZEM: Metalfest - od pátku do neděle obsadily v Plzni lochotínský amfiteátr a přilehlé louky tisícovky fanoušků tvrdé muziky. 20/100 Zdroj: Deník/Zdeněk VAIZ OBRAZEM: Metalfest - od pátku do neděle obsadily v Plzni lochotínský amfiteátr a přilehlé louky tisícovky fanoušků tvrdé muziky. 21/100 Zdroj: Deník/Zdeněk VAIZ OBRAZEM: Metalfest - od pátku do neděle obsadily v Plzni lochotínský amfiteátr a přilehlé louky tisícovky fanoušků tvrdé muziky. 22/100 Zdroj: Deník/Zdeněk VAIZ OBRAZEM: Metalfest - od pátku do neděle obsadily v Plzni lochotínský amfiteátr a přilehlé louky tisícovky fanoušků tvrdé muziky. 23/100 Zdroj: Deník/Zdeněk VAIZ OBRAZEM: Metalfest - od pátku do neděle obsadily v Plzni lochotínský amfiteátr a přilehlé louky tisícovky fanoušků tvrdé muziky. 24/100 Zdroj: Deník/Zdeněk VAIZ OBRAZEM: Metalfest - od pátku do neděle obsadily v Plzni lochotínský amfiteátr a přilehlé louky tisícovky fanoušků tvrdé muziky. 25/100 Zdroj: Deník/Zdeněk VAIZ OBRAZEM: Metalfest - od pátku do neděle obsadily v Plzni lochotínský amfiteátr a přilehlé louky tisícovky fanoušků tvrdé muziky. 26/100 Zdroj: Deník/Zdeněk VAIZ OBRAZEM: Metalfest - od pátku do neděle obsadily v Plzni lochotínský amfiteátr a přilehlé louky tisícovky fanoušků tvrdé muziky. 27/100 Zdroj: Deník/Zdeněk VAIZ OBRAZEM: Metalfest - od pátku do neděle obsadily v Plzni lochotínský amfiteátr a přilehlé louky tisícovky fanoušků tvrdé muziky. 28/100 Zdroj: Deník/Zdeněk VAIZ OBRAZEM: Metalfest - od pátku do neděle obsadily v Plzni lochotínský amfiteátr a přilehlé louky tisícovky fanoušků tvrdé muziky. 29/100 Zdroj: Deník/Zdeněk VAIZ OBRAZEM: Metalfest - od pátku do neděle obsadily v Plzni lochotínský amfiteátr a přilehlé louky tisícovky fanoušků tvrdé muziky. 30/100 Zdroj: Deník/Zdeněk VAIZ OBRAZEM: Metalfest - od pátku do neděle obsadily v Plzni lochotínský amfiteátr a přilehlé louky tisícovky fanoušků tvrdé muziky. 31/100 Zdroj: Deník/Zdeněk VAIZ OBRAZEM: Metalfest - od pátku do neděle obsadily v Plzni lochotínský amfiteátr a přilehlé louky tisícovky fanoušků tvrdé muziky. 32/100 Zdroj: Deník/Zdeněk VAIZ OBRAZEM: Metalfest - od pátku do neděle obsadily v Plzni lochotínský amfiteátr a přilehlé louky tisícovky fanoušků tvrdé muziky. 33/100 Zdroj: Deník/Zdeněk VAIZ OBRAZEM: Metalfest - od pátku do neděle obsadily v Plzni lochotínský amfiteátr a přilehlé louky tisícovky fanoušků tvrdé muziky. 34/100 Zdroj: Deník/Zdeněk VAIZ OBRAZEM: Metalfest - od pátku do neděle obsadily v Plzni lochotínský amfiteátr a přilehlé louky tisícovky fanoušků tvrdé muziky. 35/100 Zdroj: Deník/Zdeněk VAIZ OBRAZEM: Metalfest - od pátku do neděle obsadily v Plzni lochotínský amfiteátr a přilehlé louky tisícovky fanoušků tvrdé muziky. 36/100 Zdroj: Deník/Zdeněk VAIZ OBRAZEM: Metalfest - od pátku do neděle obsadily v Plzni lochotínský amfiteátr a přilehlé louky tisícovky fanoušků tvrdé muziky. 37/100 Zdroj: Deník/Zdeněk VAIZ OBRAZEM: Metalfest - od pátku do neděle obsadily v Plzni lochotínský amfiteátr a přilehlé louky tisícovky fanoušků tvrdé muziky. 38/100 Zdroj: Deník/Zdeněk VAIZ OBRAZEM: Metalfest - od pátku do neděle obsadily v Plzni lochotínský amfiteátr a přilehlé louky tisícovky fanoušků tvrdé muziky. 39/100 Zdroj: Deník/Zdeněk VAIZ OBRAZEM: Metalfest - od pátku do neděle obsadily v Plzni lochotínský amfiteátr a přilehlé louky tisícovky fanoušků tvrdé muziky. 40/100 Zdroj: Deník/Zdeněk VAIZ OBRAZEM: Metalfest - od pátku do neděle obsadily v Plzni lochotínský amfiteátr a přilehlé louky tisícovky fanoušků tvrdé muziky. 41/100 Zdroj: Deník/Zdeněk VAIZ OBRAZEM: Metalfest - od pátku do neděle obsadily v Plzni lochotínský amfiteátr a přilehlé louky tisícovky fanoušků tvrdé muziky. 42/100 Zdroj: Deník/Zdeněk VAIZ OBRAZEM: Metalfest - od pátku do neděle obsadily v Plzni lochotínský amfiteátr a přilehlé louky tisícovky fanoušků tvrdé muziky. 43/100 Zdroj: Deník/Zdeněk VAIZ OBRAZEM: Metalfest - od pátku do neděle obsadily v Plzni lochotínský amfiteátr a přilehlé louky tisícovky fanoušků tvrdé muziky. 44/100 Zdroj: Deník/Zdeněk VAIZ OBRAZEM: Metalfest - od pátku do neděle obsadily v Plzni lochotínský amfiteátr a přilehlé louky tisícovky fanoušků tvrdé muziky. 45/100 Zdroj: Deník/Zdeněk VAIZ OBRAZEM: Metalfest - od pátku do neděle obsadily v Plzni lochotínský amfiteátr a přilehlé louky tisícovky fanoušků tvrdé muziky. 46/100 Zdroj: Deník/Zdeněk VAIZ OBRAZEM: Metalfest - od pátku do neděle obsadily v Plzni lochotínský amfiteátr a přilehlé louky tisícovky fanoušků tvrdé muziky. 47/100 Zdroj: Deník/Zdeněk VAIZ OBRAZEM: Metalfest - od pátku do neděle obsadily v Plzni lochotínský amfiteátr a přilehlé louky tisícovky fanoušků tvrdé muziky. 48/100 Zdroj: Deník/Zdeněk VAIZ OBRAZEM: Metalfest - od pátku do neděle obsadily v Plzni lochotínský amfiteátr a přilehlé louky tisícovky fanoušků tvrdé muziky. 49/100 Zdroj: Deník/Zdeněk VAIZ OBRAZEM: Metalfest - od pátku do neděle obsadily v Plzni lochotínský amfiteátr a přilehlé louky tisícovky fanoušků tvrdé muziky. 50/100 Zdroj: Deník/Zdeněk VAIZ OBRAZEM: Metalfest - od pátku do neděle obsadily v Plzni lochotínský amfiteátr a přilehlé louky tisícovky fanoušků tvrdé muziky. 51/100 Zdroj: Deník/Zdeněk VAIZ OBRAZEM: Metalfest - od pátku do neděle obsadily v Plzni lochotínský amfiteátr a přilehlé louky tisícovky fanoušků tvrdé muziky. 52/100 Zdroj: Deník/Zdeněk VAIZ OBRAZEM: Metalfest - od pátku do neděle obsadily v Plzni lochotínský amfiteátr a přilehlé louky tisícovky fanoušků tvrdé muziky. 53/100 Zdroj: Deník/Zdeněk VAIZ OBRAZEM: Metalfest - od pátku do neděle obsadily v Plzni lochotínský amfiteátr a přilehlé louky tisícovky fanoušků tvrdé muziky. 54/100 Zdroj: Deník/Zdeněk VAIZ OBRAZEM: Metalfest - od pátku do neděle obsadily v Plzni lochotínský amfiteátr a přilehlé louky tisícovky fanoušků tvrdé muziky. 55/100 Zdroj: Deník/Zdeněk VAIZ OBRAZEM: Metalfest - od pátku do neděle obsadily v Plzni lochotínský amfiteátr a přilehlé louky tisícovky fanoušků tvrdé muziky. 56/100 Zdroj: Deník/Zdeněk VAIZ OBRAZEM: Metalfest - od pátku do neděle obsadily v Plzni lochotínský amfiteátr a přilehlé louky tisícovky fanoušků tvrdé muziky. 57/100 Zdroj: Deník/Zdeněk VAIZ OBRAZEM: Metalfest - od pátku do neděle obsadily v Plzni lochotínský amfiteátr a přilehlé louky tisícovky fanoušků tvrdé muziky. 58/100 Zdroj: Deník/Zdeněk VAIZ OBRAZEM: Metalfest - od pátku do neděle obsadily v Plzni lochotínský amfiteátr a přilehlé louky tisícovky fanoušků tvrdé muziky. 59/100 Zdroj: Deník/Zdeněk VAIZ OBRAZEM: Metalfest - od pátku do neděle obsadily v Plzni lochotínský amfiteátr a přilehlé louky tisícovky fanoušků tvrdé muziky. 60/100 Zdroj: Deník/Zdeněk VAIZ OBRAZEM: Metalfest - od pátku do neděle obsadily v Plzni lochotínský amfiteátr a přilehlé louky tisícovky fanoušků tvrdé muziky. 61/100 Zdroj: Deník/Zdeněk VAIZ OBRAZEM: Metalfest - od pátku do neděle obsadily v Plzni lochotínský amfiteátr a přilehlé louky tisícovky fanoušků tvrdé muziky. 62/100 Zdroj: Deník/Zdeněk VAIZ OBRAZEM: Metalfest - od pátku do neděle obsadily v Plzni lochotínský amfiteátr a přilehlé louky tisícovky fanoušků tvrdé muziky. 63/100 Zdroj: Deník/Zdeněk VAIZ OBRAZEM: Metalfest - od pátku do neděle obsadily v Plzni lochotínský amfiteátr a přilehlé louky tisícovky fanoušků tvrdé muziky. 64/100 Zdroj: Deník/Zdeněk VAIZ OBRAZEM: Metalfest - od pátku do neděle obsadily v Plzni lochotínský amfiteátr a přilehlé louky tisícovky fanoušků tvrdé muziky. 65/100 Zdroj: Deník/Zdeněk VAIZ OBRAZEM: Metalfest - od pátku do neděle obsadily v Plzni lochotínský amfiteátr a přilehlé louky tisícovky fanoušků tvrdé muziky. 66/100 Zdroj: Deník/Zdeněk VAIZ OBRAZEM: Metalfest - od pátku do neděle obsadily v Plzni lochotínský amfiteátr a přilehlé louky tisícovky fanoušků tvrdé muziky. 67/100 Zdroj: Deník/Zdeněk VAIZ OBRAZEM: Metalfest - od pátku do neděle obsadily v Plzni lochotínský amfiteátr a přilehlé louky tisícovky fanoušků tvrdé muziky. 68/100 Zdroj: Deník/Zdeněk VAIZ OBRAZEM: Metalfest - od pátku do neděle obsadily v Plzni lochotínský amfiteátr a přilehlé louky tisícovky fanoušků tvrdé muziky. 69/100 Zdroj: Deník/Zdeněk VAIZ OBRAZEM: Metalfest - od pátku do neděle obsadily v Plzni lochotínský amfiteátr a přilehlé louky tisícovky fanoušků tvrdé muziky. 70/100 Zdroj: Deník/Zdeněk VAIZ OBRAZEM: Metalfest - od pátku do neděle obsadily v Plzni lochotínský amfiteátr a přilehlé louky tisícovky fanoušků tvrdé muziky. 71/100 Zdroj: Deník/Zdeněk VAIZ OBRAZEM: Metalfest - od pátku do neděle obsadily v Plzni lochotínský amfiteátr a přilehlé louky tisícovky fanoušků tvrdé muziky. 72/100 Zdroj: Deník/Zdeněk VAIZ OBRAZEM: Metalfest - od pátku do neděle obsadily v Plzni lochotínský amfiteátr a přilehlé louky tisícovky fanoušků tvrdé muziky. 73/100 Zdroj: Deník/Zdeněk VAIZ OBRAZEM: Metalfest - od pátku do neděle obsadily v Plzni lochotínský amfiteátr a přilehlé louky tisícovky fanoušků tvrdé muziky. 74/100 Zdroj: Deník/Zdeněk VAIZ OBRAZEM: Metalfest - od pátku do neděle obsadily v Plzni lochotínský amfiteátr a přilehlé louky tisícovky fanoušků tvrdé muziky. 75/100 Zdroj: Deník/Zdeněk VAIZ OBRAZEM: Metalfest - od pátku do neděle obsadily v Plzni lochotínský amfiteátr a přilehlé louky tisícovky fanoušků tvrdé muziky. 76/100 Zdroj: Deník/Zdeněk VAIZ OBRAZEM: Metalfest - od pátku do neděle obsadily v Plzni lochotínský amfiteátr a přilehlé louky tisícovky fanoušků tvrdé muziky. 77/100 Zdroj: Deník/Zdeněk VAIZ OBRAZEM: Metalfest - od pátku do neděle obsadily v Plzni lochotínský amfiteátr a přilehlé louky tisícovky fanoušků tvrdé muziky. 78/100 Zdroj: Deník/Zdeněk VAIZ OBRAZEM: Metalfest - od pátku do neděle obsadily v Plzni lochotínský amfiteátr a přilehlé louky tisícovky fanoušků tvrdé muziky. 79/100 Zdroj: Deník/Zdeněk VAIZ OBRAZEM: Metalfest - od pátku do neděle obsadily v Plzni lochotínský amfiteátr a přilehlé louky tisícovky fanoušků tvrdé muziky. 80/100 Zdroj: Deník/Zdeněk VAIZ OBRAZEM: Metalfest - od pátku do neděle obsadily v Plzni lochotínský amfiteátr a přilehlé louky tisícovky fanoušků tvrdé muziky. 81/100 Zdroj: Deník/Zdeněk VAIZ OBRAZEM: Metalfest - od pátku do neděle obsadily v Plzni lochotínský amfiteátr a přilehlé louky tisícovky fanoušků tvrdé muziky. 82/100 Zdroj: Deník/Zdeněk VAIZ OBRAZEM: Metalfest - od pátku do neděle obsadily v Plzni lochotínský amfiteátr a přilehlé louky tisícovky fanoušků tvrdé muziky. 83/100 Zdroj: Deník/Zdeněk VAIZ OBRAZEM: Metalfest - od pátku do neděle obsadily v Plzni lochotínský amfiteátr a přilehlé louky tisícovky fanoušků tvrdé muziky. 84/100 Zdroj: Deník/Zdeněk VAIZ OBRAZEM: Metalfest - od pátku do neděle obsadily v Plzni lochotínský amfiteátr a přilehlé louky tisícovky fanoušků tvrdé muziky. 85/100 Zdroj: Deník/Zdeněk VAIZ OBRAZEM: Metalfest - od pátku do neděle obsadily v Plzni lochotínský amfiteátr a přilehlé louky tisícovky fanoušků tvrdé muziky. 86/100 Zdroj: Deník/Zdeněk VAIZ OBRAZEM: Metalfest - od pátku do neděle obsadily v Plzni lochotínský amfiteátr a přilehlé louky tisícovky fanoušků tvrdé muziky. 87/100 Zdroj: Deník/Zdeněk VAIZ OBRAZEM: Metalfest - od pátku do neděle obsadily v Plzni lochotínský amfiteátr a přilehlé louky tisícovky fanoušků tvrdé muziky. 88/100 Zdroj: Deník/Zdeněk VAIZ OBRAZEM: Metalfest - od pátku do neděle obsadily v Plzni lochotínský amfiteátr a přilehlé louky tisícovky fanoušků tvrdé muziky. 89/100 Zdroj: Deník/Zdeněk VAIZ OBRAZEM: Metalfest - od pátku do neděle obsadily v Plzni lochotínský amfiteátr a přilehlé louky tisícovky fanoušků tvrdé muziky. 90/100 Zdroj: Deník/Zdeněk VAIZ OBRAZEM: Metalfest - od pátku do neděle obsadily v Plzni lochotínský amfiteátr a přilehlé louky tisícovky fanoušků tvrdé muziky. 91/100 Zdroj: Deník/Zdeněk VAIZ OBRAZEM: Metalfest - od pátku do neděle obsadily v Plzni lochotínský amfiteátr a přilehlé louky tisícovky fanoušků tvrdé muziky. 92/100 Zdroj: Deník/Zdeněk VAIZ OBRAZEM: Metalfest - od pátku do neděle obsadily v Plzni lochotínský amfiteátr a přilehlé louky tisícovky fanoušků tvrdé muziky. 93/100 Zdroj: Deník/Zdeněk VAIZ OBRAZEM: Metalfest - od pátku do neděle obsadily v Plzni lochotínský amfiteátr a přilehlé louky tisícovky fanoušků tvrdé muziky. 94/100 Zdroj: Deník/Zdeněk VAIZ OBRAZEM: Metalfest - od pátku do neděle obsadily v Plzni lochotínský amfiteátr a přilehlé louky tisícovky fanoušků tvrdé muziky. 95/100 Zdroj: Deník/Zdeněk VAIZ OBRAZEM: Metalfest - od pátku do neděle obsadily v Plzni lochotínský amfiteátr a přilehlé louky tisícovky fanoušků tvrdé muziky. 96/100 Zdroj: Deník/Zdeněk VAIZ OBRAZEM: Metalfest - od pátku do neděle obsadily v Plzni lochotínský amfiteátr a přilehlé louky tisícovky fanoušků tvrdé muziky. 97/100 Zdroj: Deník/Zdeněk VAIZ OBRAZEM: Metalfest - od pátku do neděle obsadily v Plzni lochotínský amfiteátr a přilehlé louky tisícovky fanoušků tvrdé muziky. 98/100 Zdroj: Deník/Zdeněk VAIZ OBRAZEM: Metalfest - od pátku do neděle obsadily v Plzni lochotínský amfiteátr a přilehlé louky tisícovky fanoušků tvrdé muziky. 99/100 Zdroj: Deník/Zdeněk VAIZ OBRAZEM: Metalfest - od pátku do neděle obsadily v Plzni lochotínský amfiteátr a přilehlé louky tisícovky fanoušků tvrdé muziky. 100/100 Zdroj: Deník/Zdeněk VAIZ OBRAZEM: Metalfest - od pátku do neděle obsadily v Plzni lochotínský amfiteátr a přilehlé louky tisícovky fanoušků tvrdé muziky.

Kapela během let svým zapojením do charity získala miliony dolarů na podporu veteránů, záchranářů a mnoha dalších charitativních organizací. Je také držitelem prestižní ceny Soldier Appreciation Award od Asociace armády Spojených států, což je pocta, kterou před nimi získal pouze Elvis Presley.

„Five Finger Death Punch přijíždí vykřičet tvrdě a nekompromisně problémy našeho světa a zasadit silou své muziky do vašich hlav myšlenku, jak by každý z vás mohl světu pomoci a udělat z něj zase o něco lepší místo k životu! Metalfest si lepšího headlinera asi ani nemohl přát, tohle bude po všech směrech maximální zážitek!“ uvedl Vladimír Sendler za agenturu Pragokoncert, která Metalfest pořádá.

V plzeňském amfiteátru vystoupí světová hvězda. Příští rok přijede Sting

Pro festival, který se bude konat od 31. května do 2. června v lochotínském amfiteátru, je zatím potvrzeno šestnáct kapel. Největšími hvězdami vedle Five Finger Death Punch budou Eluveitie a Dimmu Borgir. Vstupenky na celý festival jsou do konce listopadu nebo do vyprodání této edice za 2600 korun a jsou v prodeji zatím pouze na webu festivalu.