Tradiční podzimní koncert chystá na pondělí 27. listopadu Kapela 35. plzeňského pěšího pluku Foligno. V Kulturním domě Šeříkovka v Plzni na Slovanech začne v 18 hodin.

Hosty při tradičním koncertu Kapely 35. plzeňského pěšího pluku Foligno budou Josef Oplt a Ivana Brožová. | Foto: se svolením Kapely 35. plzeňského pěšího pluku

Jako hosté na něm vystoupí sólistka Hudby hradní stráže a Policie ČR Ivana Brožová a sólista Hudebního divadla Karlín Josef Oplt, program zpestří také Mažoretky Maršálky Plzeň. Slovem bude provázet redaktor a moderátor Českého rozhlasu Plzeň Jaroslav Kopejtko. „Koncert proběhne v příjemné stolové úpravě a bude připraven i taneční parket,“ poznamenala k pondělnímu večeru za Kapelu 35. pěšího pluku Karla Marcelová.

V loňském roce Pětatřicátníci odehráli tento koncert jako výroční ke dvaceti letům svojí existence, hostem jim přitom byl Josef Zíma, legenda české dechovky, který loni slavil 90. narozeniny. A další jubilea si plánuje kapela připomenout hned příští rok. „Uplyne 100 let od narození našeho zakladatele pana plukovníka Otakara Lichtenberga a na podzim bude pan profesor Jiří Žurek, náš dlouholetý dirigent, slavit 90 let. Pojďte to s námi oslavit na našich koncertních vystoupeních v průběhu roku 2024,“ pozvala posluchače Marcelová.

Z promenádního koncertu Kapely 35. plzeňského pěšího pluku Foligno v Plzni U Branky.Zdroj: se svolením Kapely 35. plzeňského pěšího pluku

V programu kapely pro příští rok nechybí pravidelné promenádní koncerty v Plzni U Branky, v prostorách Pražského hradu, na kolonádách v Mariánských a Františkových Lázních či vystoupení při pietních aktech v rámci oslav výročí osvobození republiky, Dne válečných veteránů a při dalších významných dnech.

V Domě hudby vystoupí klavírní virtuos Jiří Pazour