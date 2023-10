Po Vendelínu Budilovi a Pavlu Pavlovském si v plzeňském Divadle J. K. Tyla snad nejpůsobivějšího divadelního padoucha všech dob Richarda III. zahraje Vladimír Pokorný. Slavnou Shakespearovu tragédii v moderním překladu Jiřího Joska nastudoval kmenový režisér činoherního souboru Adam Doležal a divákům ji představí v sobotu 28. října na Nové scéně DJKT.

Z inscenace Richard III., která bude mít v plzeňském Divadle J. K. Tyla premiéru 28. října 2023. | Foto: Irena Štěrbová

V Plzni bude uvedena teprve potřetí, poprvé to bylo v roce 1903, podruhé v roce 1999.

„Když jsme se scénografem Jozefem Hugem Čačkem a kostýmní výtvarnicí Agnieszkou Pátou-Oldak zjišťovali, jak moc je toto dílo historicky nepřesné, uvědomili jsme si, že nemá smysl jej dělat jako historickou rekonstrukci. Celý děj sledujeme z pohledu Richarda, ocitáme se v jeho hlavě. On je v naší inscenaci vypravěčem, komunikuje s divákem, a všechno, co je na jevišti, působí místy surrealisticky – je to pohled rodícího se psychopata. Přesto ho chceme představit jako takového antihrdinu, se kterým bude divák do jisté míry i sympatizovat,“ komentuje inscenaci režisér Adam Doležal .

I když se jedná o více než 400 let starou hru, je to podle Doležala hra nadčasová, v dnešní době stále aktuální, ale i zábavná, jako by ji psal náš současník. „Richard III. je o touze po moci, bezskrupulózním politickém boji, ale i o vztahu matky se synem. Zásadní téma je vzestup a pád, vzestup je samozřejmě delší a Richard si ho nesmírně užívá. Nezáleží na období – lidé si častokrát zvolí do čela psychopata, aniž by věděli, jaký je. Když si to pak uvědomí, je pozdě,“ dodává režisér.

Hlavními motivy nové inscenace jsou schody, koruna a kůň, kostýmy vycházejí z jezdecké módy. Důležitou úlohu zde hraje také živá hudba rockového rázu skladatele Petra Zemana.

Do titulní role byl obsazen mladý herec Vladimír Pokorný, jehož diváci mohou plzeňském divadle v současnosti vidět například v komické úloze v Broukovi v hlavě, jako podivína v Pasti na myši či jako Alexandra Litviněnka v inscenaci Příliš drahý jed. Znát ho ale mohou také z televizních obrazovek či z filmu Poslední závod, kde ztvárnil Václava Vrbatu. „Richard je barevná vrstevnatá postava. Je v něm hodně pokřiveného, ale není to čisté zlo. Jeho špatný charakter vychází z jeho života, ze vztahu k jeho rodičům, z toho, jak se k němu ostatní chovají. Je zajímavé, hledat uvnitř postavy tyto psychologické motivace a vlastně obhájit, proč je takový padouch,“ říká o své roli Vladimír Pokorný. Kromě něj se na jevišti objeví téměř celý soubor, mimo jiné Zuzana Ščerbová, Jana Kubátová, Monika Švábová, Eliška Vocelová, Martin Stránský, Jaroslav Matějka, Jan Maléř, Zdeněk Hruška, Michal Štěrba, Matyáš Darnady a další.

Richard III. přímo navazuje na tři díly Krále Jindřicha VI. Završuje tak první historickou tetralogii, ve které Shakespeare vylíčil války „dvou růží“ – boje mezi Lancastery a Yorky probíhající v letech 1455 – 1485 zakončenou vítězstvím Jindřicha VII., který nastolil vládu tudorovské dynastie. Hra vznikla někdy mezi lety 1592 - 1594 a patří do raného období Shakespearovy tvorby.

Postava Richarda III. se kvůli Shakespearově hře stala synonymem zla a jeho záporný charakter fascinuje umělce i diváky už několik století. Pro jeho zločiny ani fyzické postižení, jak je popisuje Shakespeare, však neexistují žádné historické důkazy. Dobové portréty dokonce Richarda III. vyobrazují jako poměrně pohledného člověka. Slavný dramatik tehdy ale vycházel ze soudobých kronik, které záměrně očerňovaly poražené nepřátele.