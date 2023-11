Kontroverzní život Petra Iljiče Čajkovského, jeho rozpolcenost mezi vztahem k mužům a touze po ‚dokonalé‘ rodině, inspiroval německou choreografku a režisérku Annu Vitu k vytvoření nového tanečního díla Čajkovský. V premiéře ho uvede v sobotu 18. listopadu ve Velkém divadle plzeňské Divadlo J. K. Tyla.

Z baletu Čajkovský, který připravilo plzeňské Divadlo J. K. Tyla. | Foto: Irena Štěrbová

Původně měl být Čajkovský uveden v plzeňském divadle už na podzim 2020 při příležitosti 180. výročí skladatelova narození, plány však překazil covid a inscenace byla odložena. „Myslela jsem, že už se tento titul uvádět nebude. Čajkovského výročí bylo nenávratně pryč, ale k mé radosti zájem Divadla J. K. Tyla přetrvával. Inscenace byla prakticky hotová – návrhy kostýmů, scéna, i celá choreografie, museli jsme jen najít čas přenést ji na jeviště,“ komentuje dění kolem příprav nového dramatického baletu Anna Vita. Shodou okolností se uvedení baletu v této sezoně váže ke 130. výročí mistrova úmrtí.

Anna Vita se ve své inscenaci nezaměřila pouze na dokumentární převyprávění Čajkovského profesních úspěchů, spíše se soustředila na jeho osobní život a vnitřní pocity. „Nejedná se o klasický romantický příběh jako u baletů doby minulé. Bylo pro mne velmi důležité ukázat Čajkovského lásku k muži. Zásadní je pro mne proto postava Apuchtina. Chtěla jsem upozornit na přirozenost toho, že muži milují muže. Apuchtin tu není zobrazen jako zlý záporák, který Čajkovského obluzuje a svádí na scestí. Je to jednoduše jen někdo, koho někdo jiný miluje,“ přibližuje svůj inscenační záměr choreografka, která se s plzeňským souborem setkala podruhé. V roce 2019 nastudovala v Plzni zdařilou taneční adaptaci Lorcova dramatu Dům Bernardy Alby. Kostýmy pro novou inscenaci navrhl Michael S. Kraus, koncepci scény Sandra Dehler. Kromě hudby Petra Iljiče Čajkovského v díle zazní také skladby Igora Stravinského.

Do titulní role byli obsazeni zkušení sólisté Karel Audy a Gaëtan Pires „Je to role, kdy více záleží na herectví než na tom, jak vysoko vyskočím či kolik piruet otočím. Herectví je tady mimořádně důležité, aby diváci porozuměli, co jim chceme říct. Rozhodně je tato role po herecké stránce tou nejnáročnější, jakou jsem zatím tančil,“ podotýká mladý francouzský tanečník Gaëtan Pires. Milence Čajkovského Apuchtina si zatančí Justin Rimke a Mátyás Sántha, v roli Čajkovského manželky se objeví Sara Antikainen, Margarida Gonçalves nebo Andronika Tarkošová.

Petr Iljič Čajkovský patří mezi nejznámější a nejvýznamnější romantické skladatele druhé poloviny 19. století a je jedním ze šťastlivců, jenž se proslavil ještě za svého života. Plzeňský balet v minulosti uvedl všechny tři Čajkovského balety – Labutí jezero, Louskáčka i Šípkovou Růženku. V posledních letech mohli návštěvníci plzeňského divadla vidět i jeho opery Evžen Oněgin (2016) nebo Panna Orleánská (2009).

Nejbližší reprízy jsou plánovány na 25., 26. a 28. listopadu 2023. Vstupenky mohou diváci zakoupit v pokladně předprodeje ve Smetanových sadech 16 v Plzni, on-line na webových stránkách djkt.eu nebo v síti Plzeňská vstupenka. K dostání jsou ještě i na premiéru, která začíná v 19 hodin.