Opět po roce se o tomto víkendu do Plzně sjedou tisícovky hudebních fanoušků, aby si užili další ročník Metalfestu. Přípravy na jeho dvanáctý ročník, který se v lochotínském amfiteátru uskuteční od pátku do neděle, pomalu vrcholí.

Metalfest - svátek příznivců metalu v amfiteátru v Plzni na Lochotíně. | Foto: Filip Nekola

O tom, co letos fanoušky na festivalu čeká, hovořil s Deníkem Jiří Daron z pořádající agentury Pragokoncert.

Co podle vás bude největším lákadlem letošního Metalfestu?

Letošní dramaturgie je hodně zajímavá a pestrá, zastoupeny jsou různé žánry a odnože metalu. Každý den je jinak hudebně směřovaný a stejně je tomu i u headlinerů. První den jsou hlavní hvězdou švédští Arch Enemy s moderní metalovou muzikou, v sobotu světové hvězdy power metalu Powerwolf z Německa. Jsem strašně rád, že tato kapela má silné vazby právě k plzeňskému Metalfestu, kde poprvé hrála v poledne jako neznámá a během pár let prodělala takový vývoj, že je hlavní hvězdou programu. Žánrovou pestrost pak potvrdí na závěr nedělního večera blackmetalový Behemoth. To je kapela, kterou Polsku tak trochu závidím, protože kdykoli vydá novou desku, jsou jí plné titulní strany hudebních magazínu po celé Evropě. Je to opravdu fenomén, mrzí mě, že u nás kapelu, která by byla schopná hrát po celém světě, nemáme.

Které z dalších kapel podle vás stojí za pozornost a která by podle vás mohla mít v budoucnu podobné ambice jako zmiňovaný Powerwolf?

Už jsem se dotkl závisti vůči Polsku, že nemáme takovou vlajkovou loď, kterou by brali v celém světě. A metalovou scénu můžeme závidět i Skandinávii, odkud je v programu Metalfestu devět kapel. Zahrají tady folkmetaloví Korpiklaani, kteří tady už několikrát byli a vždycky stropí v publiku humbuk, jaký neumí jiná kapela. Za vypíchnutí stojí švédský Avatar, který má budoucnost určitě před sebou a řady jeho fanoušků každý rok rostou. Jejich poslední deska, kterou také v Plzni představí, byla vyhlášena albem měsíce ve Sparku. Pak vystoupí klasici jako Stratovarius, známé kapely Ensiferum, Insomnium, nastupující Turmion Kätilöt nebo ženská kapela Thunder Mother.

OBRAZEM: Plzeň ovládl na čtyři dny Metalfest, podívejte se na fotky

Jsou v programu zastoupeny i tuzemské kapely?

Jsme mezinárodní festival pro mezinárodní publikum, i proto máme jen tři tuzemské kapely. Ty každý den program otevírají, první den to bude Sebastien, který představí novou desku, v sobotu Forrest Jump a v neděli Solar System.

Jak to vypadá se zájmem fanoušků?

Jsme spokojeni, zájem fanoušků je srovnatelný s předchozími lety. I když proti nám ve stejném termínu stojí velký festival v Praze, úbytek zájmu nevnímáme. Drtivá většina fanoušků si navíc pořídila permanentky na celý festival, jednodenní vstupenky jsou minoritní záležitost.

Letos ale fanoušky čekají změny v táboření…

Museli jsme opustit některé louky u Kilometrovky, kde zůstaly jen placené kempy. Zoologická zahrada nám nabídla prostor Na Jíkalce, který je sice o kousek dál, ale je zase hezčí v tom, že se kolem line řeka, takže v horkém počasí to třeba přijde vhod. K dispozici budou samozřejmě i toalety a občerstvení. Kvůli kapacitě jsem tam ale místa na parkování museli prodávat a ta už jsou, stejně jako kempy před areálem, také plná. K dispozici ale bude ještě plnohodnotný kemp Ostende u Boleveckého rybníka i s nabídkou svých služeb.

Velbloudici Lamiu pokřtily hvězdy Metalfestu

Ten už je ale festivalovém areálu dost vzdálený…

Z kempu bude zavedena bezplatná kyvadlová doprava, která bude jezdit každou hodinu, po skončení programu bude bude posílena o další autobus. Jeho kapacita je připravena nejen pro stanování, ale i pro karavany a obytné vozy. Každopádně potřebujeme, aby fanoušci dodržovali parkování a stanování na plochách, které jsou k tomu vyhrazeny.