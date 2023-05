Dvé parádní nálože rockové a metalové muziky jsou přichystány v Plzni. Během května se tam v rámci Rock in Plzeň představí Harlej, Traktor, Arakain, Škwor, Alkehol i další kapely. První z hudebních akcí se koná už v pátek 12. května.

„S většinou kapel vystupujících v rámci Rock in Plzeň dlouhodobě spolupracujeme a vlastně jsme společně v minulých letech postupně budovali popularitu těchto koncertů. Pokud si dobře pamatuji, začali jsme někdy před patnácti lety a byl to celkem dlouhodobý vývoj k dnešní podobě,“ řekla Deníku Jana Lippertová z pořádající agentury.

V pátek 12. května se akce odehraje v Plzni na tamní ploché dráze. Už v 15 hodin vše odpálí svérázná pětičlenná parta Panoptiko, která sice působí na naší hudební scéně jen krátce, ale už si našla své příznivce. Pokud neznáte, nalaďte se poslechem jejího alba Poslední tango. Po skupině hrající v maskách už přijdou na řadu formace, které všechny brázdí české rockové či metalové vody minimálně dvě desetiletí, některé i dvojnásobek. První bude skupina, která svoji historii píše už čtyři desetiletí. V jejím případě stačí říct jen jedno – Jarošovský pivovar. Zejména dámy jistě uhádly. Ano, je to Argema. Pak už na pódium vtrhne legendární metalová skupina Arakain, jejíž historie sahá až do roku 1982. Band v čele s tehdejším zpěvákem Alešem Brichtou hrál už za minulého režimu skvělý metal, jeho fanoušci mají dodnes v živé paměti debutové album Thrash The Trash. Od té doby vyšla Arakainu řada desek a změnilo se mnohé včetně zpěváka, ale jedno zůstalo. Pořád hraje skvělou muziku. Po Arakainu vtrhne na pódium Traktor. Představí nejen osvědčené skladby, ale i ty z dosud poslední desky Sedmá strana kostky. Čtyřlístek uzavírá Harlej, parta sdružená kolem zpěváka Tomáše Hrbáčka z Domažlicka, jejíž hity Svařák, Proměna, Proč pocit mám, Přirození či Strážní andělé netřeba rockerům představovat.

O dva týdny později, v pátek 26. května, se akce koná v amfiteátru Plzeň Plaza. Jako první by měla zahrát v 15.30 hodin kapela Doga. Po ní nastoupí Walda Gang a po něm nejen o své tekuté lásce zahraje Alkehol. Vrcholem večera bude Škwor. Parta sdružená kolem zpěváka Petra Hrdličky slaví letos pětadvacet let existence, na podzim přichystala dva velké koncerty. To je ale budoucnost, teď dorazí formace, proslavená hity Síla starých vín, Mý slzy neuvidíš, Sraž nás na kolena, Celebrity a dalšími, do Plzně za Plazu.

Pořadatelé slibují, že se ti, co na Rock in Plzeň dorazí, mají na co těšit. „Pro každou akci se snažíme o to, aby nejen kapely, ale především návštěvníci byli spokojeni. Nevím, jestli to tedy je vlastně z druhé strany poznat, ale prioritou máme vždy kvalitní technické zajištění, řekla bych nadstandardní. 100% kvalitní ozvučení té nejvyšší úrovně bereme už jako samozřejmost, i když samozřejmě není možné se trefit do ‚poslechového ideálu‘ všem,“ uvedla Lippertová s tím, že nejen pokud jde o zvuk, ale i o pódia, scény, osvětlení či efekty, měli by být příchozí také mile překvapeni.

Program Rock in Plzeň I a II

Rock in Plzeň I - 12. května:

15:00 Panoptiko

16:30 Argema

18:00 Arakain

20:00 Traktor

21:45 Harlej

Rock in Plzeň II - 26. května:

15:30 Doga

17:00 Walda gang

19:00 Alkehol

20:30 Škwor