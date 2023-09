Koncert kapely The Amy Winehouse Band se v Měšťanské besedě uskuteční už v pátek 8. září.

The Amy Winehouse Band | Foto: Měšťanská beseda

I když byla kariéra britské zpěvačky Amy Winehouse jen krátká a do svého úmrtí v pouhých sedmadvaceti letech nestihla vydat víc než dvě alba, do hudebních dějin se zapsala takřka nesmazatelně. Ať už svými písněmi, nebo bouřlivým životem, na který nakonec doplatila. Její nezapomenutelné skladby ale dál zní i z pódií a v pátek 8. září si je budou moci hudební fanoušci vychutnat také v sále plzeňské Měšťanské besedy.

Písně z obou úspěšných alb, z nichž to druhé v pořadí si vysloužilo dokonce pět cen Grammy, ožijí díky The Amy Winehouse Band, což je sestava, která se zpěvačkou vystupovala původně.

Zdroj: Youtube

Jen k mikrofonu se místo ní postaví rodačka z Bristolu Bronte Shande. „Postojem, zvukem a vokálními schopnostmi je Amy nejblíže ze všech, které jsem slyšel, a Amyiny písně podává neuvěřitelně autentickým způsobem. Jsme nadšení, že se k nám připojila,“ říká na její adresu Dale Davis, baskytarista, který spolupracoval s Amy Winehouse od jejích hudebních začátků a stal se jejím dobrým přítelem. Je vůdčí osobnost uskupení a v minulosti koncertoval a nahrával například také s Tinou Turner, Markem Ronsonem nebo Paulem Youngem.

I ostatní členové mají za sebou vedle hraní s Amy Winehouse spolupráci s dalšími velkými jmény světové hudební scény. Ať už jde o kytaristu Hawiho Gondweho, bubeníka Nathana Allena, trumpetistu Henryho Collinse nebo saxofonistu Jima Hunta.

Himlhergot fest nabídne čtyři kapely, Anička má sukni plnou překvapení

„Vystupovat nebo nahrávat s Amy bylo prostě tak dobré, jak to jen jde. Všichni se těšíme, až si znovu připomeneme její živá vystoupení,“ vzkazuje fanouškům na webu kapely bubeník Nathan Allen.

Na koncertu zazní skladby jako Rehab, Back To Black, Valerie, Love Is A losing Game, Tears Dry On Their Own, I’m No Good a další v doprovodu vizuálních prvků na obrazovce. Začátek show je ve 20 hodin, Velký sál Besedy tentokrát nabídne kromě míst na sezení také prostor na stání. Vstupenky jsou v prodeji na www.mestanskabeseda.cz.