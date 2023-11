Hudební fanoušci na západě Čech se mohou příští rok těšit na hvězdu opravdu světového formátu. V úterý 4. června vystoupí v lochotínském amfiteátru poprvé v Plzni anglický baskytarista a zpěvák Sting.

Koncert světové legendy, anglického hudebníka a občasného herce Stinga v plně zaplněné pardubické Enteria Areně. | Foto: Deník/Luboš Jeníček

Bývalý frontman skupiny Police představí na Lochotíně svůj koncertní program My Songs složený z jeho nejpopulárnějších písní od Message in a Bottle a Roxanne přes Fields of Gold až po Shape of My Heart.

Dvaasedmdesátiletý rodák z Newcastlu prodal za svoji kariéru přes 100 milionů desek a obdržel 17 cen Grammy. Po úspěšné éře s triem Police, které spoluzakládal v roce 1977, se v roce 1985 vydal na sólovou dráhu, během níž vzniklo celkem patnáct alb. My Songs, které obsahuje znovu nahrané největší hity od Police i ze sólové kariéry, vzniklo v roce 2019 a je čtrnácté v pořadí.

Zdroj: Youtube

„Neustále se v písních vrtám a vždy chci, aby byly tak současné, jak jen mohou být, protože si myslím, že jsou to dobré písně. Někdy jsou ale poznamenány technologií, kterou byly nahrávány - technikou, zvukem syntezátorů nebo bicích. Takže je prostě chceme zmodernizovat," vysvětlil Sting v době vydání alba, proč písně na něj nahrával znovu. A stejně jako s muzikou, to cítil i se svým zpěvem. „Můj hlas je zajímavější, než když mi bylo pětadvacet. Je to méně čistý zvuk, ale myslím, že bohatší,“ srovnal v roce 2019.

Sabaton se vrací do Pekla, na Den veteránů tu bude promítnut jeho film

Zda měl pravdu, teď budou tedy moci posoudit jeho fanoušci naživo i na západě Čech. Navíc, i když Sting u nás vystupuje poměrně často, pod širým nebem půjde teprve o jeho třetí koncert v České republice.

Vstupenky za ceny od 1850 korun půjdou do prodeje v sítích Ticketmaster a Ticketportal v pátek 10. listopadu dopoledne.