Velkolepým vzpomínkovým večerem na uplynulých pětadvacet let Divadla Pluto odstartuje v pondělí 11. září tato jediná profesionální soukromá divadelní scéna na Západě Čech svou už 25. sezonu.

Z přestavení Divadla Pluto Splašené nůžky. | Foto: archiv divadla

Stane se tak za účasti současných i bývalých herců a pořadatelé slibují zábavný večer plný vzpomínání, písniček a již dávno zapomenutých scének z inscenací, které se na této plzeňské scéně již řadu let nehrají.

„Když vzpomenu, kolik kotrmelců jsme na té čtvrt století dlouhé cestě zažili, nechce se mi ani uvěřit, že stále fungujeme a těšíme se dobré návštěvnosti diváků,“ usmívá se principálka Divadla Pluto Jindřiška Kikinčuková a odtajňuje i některá milá překvapení pro nadcházející sezonu. „Mám velkou radost, že se nám třeba podařilo prodloužit licenční smlouvu na uvádění muzikálu My Fair Lady. To znamená, že tento oblíbený titul si u nás diváci budou mít možnost vychutnávat až do června příštího roku,“ dodává.

„V polovině listopadu nás čeká tradiční týdenní Minifestival Hezky Česky, během kterého budou mít diváci možnost vidět ne tak často uváděná představení a jako vždycky k nám zamíří na talk-show řada hostů, mezi potvrzenými už jsou například moderátor Aleš Háma nebo herečka a malířka Iva Hüttnerová,“ říká produkční divadla Anna Kupková. Dopoledne i odpoledne budou během festivalu připravena představení a workshopy pro děti a organizátoři slibují, že letos určitě přijde i kouzelník.

Ještě do konce kalendářního roku chce divadlo uvést svou v pořadí 37. premiéru. Tentokrát půjde o další z her z pera plzeňského Moliéra Antonína Procházky, komedii Věrní abonenti. Pluto ji chce divákům i Procházkovi nadělit k jeho prosincovým kulatým narozeninám. V bravurní konverzační komedii se v hlavních rolích představí Pavel Kikinčuk, Bronislav Kotiš, Pavla Bečková nebo Kamila Kikinčuková.

„V prodeji už máme i vstupenky na silvestrovská představení. Do našeho čtyřlístku povánočních komedií jsme letos vybrali právě Procházkovy Věrné abonenty, detektivní komedii Splašené nůžky, Blbce k večeři a přímo v poslední den v roce odehrajeme dvakrát skvělou třaskavou komedii Raye Cooneyho 1+1=3,“ vyjmenovává Jindřiška Kikinčuková. „A tou úplně poslední, ale o to zásadnější změnou je, že vycházíme vstříc požadavkům a z tradičních osmi židliček u jednoho stolu, děláme stoly šestimístné, aby byl komfort našich diváků co možná největší. Cena vstupenek se ve všech kategoriích sice lehce navýší v řádech desetikorun, ale myslím, že za to pohodlí a návštěvu u nás to určitě stojí,“ uzavírá principálka Divadla Pluto.