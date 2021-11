Zpěvák je mnohými srovnáván s Karlem Gottem, na kterého on nezapomněl ani při přebírání ceny. „Chtěl bych nejvíc poděkovat všem fanouškům. Moc si toho vážím a budu se snažit dál, abyste na nás rádi chodili. Klidně budu i nadále padat z pódia jako v Pardubicích. Děkuji svým rodičům, kteří jsou nejlepší na světě, i partnerce, která je nejhezčí v sále. Cenu bych chtěl poslat nahoru Karlu Gottovi,“ řekl Ztracený při přebírání zlatého slavíka, kdy nezapomněl poděkovat také svojí kapele a všem, které má kolem sebe, a těšil se na syna, se kterým cenu oslaví.

Na zpěváka je hrdý i starosta Železné Rudy Filip Smola. „Je to neskutečný úspěch, všichni jsme tady na něj moc a moc pyšní a za jeho píli a vytrvalost mu to moc přejeme,“ řekl Smola.

Pyšní jsou i obyvatelé města. „Je to neuvěřitelný úspěch. Všichni jsme na to čekali a věřili, že to přijde. Za ty roky, co Marek do toho šlape na 150 procent a lidi se mu odvděčují vyprodanými koncerty, je to taková sladká tečka, která doufáme nebude jedna a každý rok přibude další. Za tu svojí přirozenost, lidskost a v neposlední řadě show si to bezpochyby zaslouží. Blahopřejeme,“ neskrýval radost Richard Brož.

Slovy obdivu a chvály nešetří ani čtenáři Deníku. „Plnohodnotný a zasloužený nástupce Karla Gotta. Tenhle kluk si to doopravdy zaslouží,“ uvedl Zdeněk Vratislav Sáček.

„Zpívající gentleman, srdcař, zasloužená všechna oceněni, velká gratulace,“ připojila se Dagmar Bielecká.

Ocenění mu přeje i Dagmar Stelzerová. „Po zásluze, gratuluji. Dělá muziku srdcem, skládá, zpívá a spolu s ostatními z kapely na sebe navzájem neskutečně slyší, váží si fanoušků podobně jako Karel Gott. A přitom, zdá se, je pořád obyčejný kluk ze Šumavy.“