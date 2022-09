„V kostele sv. Petra a Pavla to před osmi lety všechno začalo. Měl to být jediný koncert na objednávku starosty Petra Jiráska. Že to přeroste do takových rozměrů a budeme s tímto programem jezdit po celé republice déle než osm let, s tím nikdo z nás nepočítal,“ popsal klávesista a zpěvák Jiří Bláha. Od té doby v kostelíku na břehu Berounky zněly Novákovy písně několikrát a vždy bylo plno.

V uskupení Petr Novák Forever s ním hraje a zpívá Luboš Muchna, který je také autorem netradičních aranží písní Petra Nováka, bubeník Jiří Svatoš, akordeonista Stanislav Mikšovský nebo Vilém Šafařík, díky němuž v písních znějí housle, saxofon nebo soprán saxofon. Během programu zaznějí Novákovy velmi známé písně Povídej, Hvězdičko blýskavá či Náhrobní kámen, ale také některé méně známé songy a diváci se dozvědí informace i o Novákově životě.

Kostel sv. Petra a Pavla byl v sobotu 27. srpna znovu zaplněn, někteří diváci navštívili koncert už poněkolikáté a jeli sem desítky kilometrů. To je případ například Lenky Novotné z Kožlan. „Slyšeli jsme program už v Kralovicích a pak v Plzni, ale stejně jsme se vydali sem. A udělali jsme dobře, kostel má kouzelnou atmosféru. Byli jsme tu poprvé a myslím, že ne naposledy,“ popsala žena, která dorazila s partnerem a synem. Z Plzně na koncert přijel také Jan Liška. „Vytáhla mě kamarádka Martina a jsem za to rád. Nejsem žádný skalní fanoušek Petra Nováka, spoustu písniček jsem neznal, ale moc se mi to líbilo,“ podotkl Plzeňan.

Nejbližší koncert uskupení se koná 27. září v Lokti. Kdo by však chtěl slyšet písně Petra Nováka v Dolanech, má možnost. „Za tři roky si budeme připomínat 80 let od Novákova narození, a pokud budeme všichni živi a zdrávi, znovu se tu sejdeme a koncert bude. V dubnu 2014 tady kluci začínali, bylo to jejich první vystoupení. Koncert od té doby opakujeme vždycky ke kulatému výročí narození nebo úmrtí, teď tu byl popáté a lidé stále chodí. Za to jsem rád,“ říká starosta Hlinců Petr Jirásek.

Ačkoli prý před několika lety členové kapely váhali, zda se na břeh Berounky vrátit, nakonec jsou rádi a podle svých slov tu nebyli naposledy. „Do Hlinců kdykoli rádi znovu přijedeme, místo má neuvěřitelné genius loci. Navíc je vždy vyprodáno a my i diváci si koncert naplno užíváme,“ dodal na závěr Jiří Bláha.