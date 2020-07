Obnovenou premiéru má za sebou po úterním večeru představení Divadelního léta pod plzeňským nebem Švanda dudák.

Obnovenou premiéru má za sebou po úterním večeru představení Divadelního léta pod plzeňským nebem Švanda dudák. | Foto: Alžběta Huclová

Do parku U Ježíška se tak po roce vrátili Ondřej Rychlý coby Švanda s Eliškou Hanušovou jako Dorotkou, v dalších rolích opět účinkují Michal Štěrba, Martin Písařík, Tomáš Karger, Klára Krejsová, Jana Kubátová, Antonín Procházka ml. a další. Pod plzeňským nebem se hra, jejíž děj posunul režisér Marek Němec do 90. let minulého století, bude hrát každý den do konce tohoto týdne.