Co byste řekl ke kapelám, které dnes vystoupily?

Jako první se představil Ondřej Štveráček se svým kvartetem, jeden z nejlepších saxofonistů u nás v Česku. Hrají takový ten opravdový post bebop jazz ve stylu John Coltrane. Následovalo úžasné duo ze Španělska Aurignac & Sanchez Duo. Pan Aurignac hraje na alt saxofon a pan Sanchez na klavír. Tyhle kluci hrají spolu asi deset let. U nich je zajímavé, že nedělají svou vlastní tvorbu, ale hrají jen jazzové standardy. Všichni muzikanti milujeme standardy, ale nikdo nám za to nechce platit. Tihle dva kluci to ale vymysleli tak, že se tím uživí a dělají to fakt skvěle. Na závěr vystoupili Camane Quartet, kteří hrají fado, což je portugalský hudební styl, velmi melancholický. Nikdy jsme na našem festivalu nic takového neměli. Byl bych rád, aby nebyl festival zaměřený jen na ten typický jazz, ale aby byl zaměřený na všechno, co je kreativní a upřímné, tím mám na mysli hudbu, která nevzniká z nějakého kalkulu.

Zdroj: Deník/Šimon Bukovjan

Jak se vám líbí prostor nádvoří Nové scény DJKT, kde se festival koná? Předešlé ročníky se konaly i na Náměstí Republiky, proč jste zvolili nové místo pro konání akce?Na nádvoří Nové scény DJKT jsme už třetím rokem. Místo konání festivalu jsme byli nuceni změnit kvůli koronaviru. Museli jsme kontrolovat, že lidé mají očkování nebo potvrzení o negativním testu. Nakonec jsme se rozhodli tu zůstat, neboť náměstí je obrovské a špatně se tam nese zvuk. Z vlastní zkušenosti mohu říct, že menší náměstí, jako je třeba v Prachaticích, mají zpravidla lepší akustiku, tedy alespoň na tu hudbu, kterou tady děláme. Vždycky jsem také chtěl, aby všichni věděli dle fotky z města, kde se festival pořádá.

Jaké je to pořádat festival v těchto vedrech? Jak to vy i váš tým zvládáte?

V úterý jsme začali festival v královské zahradě Pražského hradu. Vlastně jsme to ani neplánovali, ale když jsme se bavili s panem prezidentem a on řekl, že by bylo možné tam festival pořádat, byli jsme z toho nadšení. Bylo takové horko, že kdybychom nebyli na té zahradě, kde jsou obrovské stromy, a kde je stín, kde si lidé mohli sednout do trávy, tak by na staromáku, kde festival v Praze pořádáme normálně, nikdo nebyl. Jednou jsme zažili v Praze, že bylo 35 stupňů a na festival skoro nikdo nedorazil, protože se to nedalo. Když prší, tak lidi vytáhnou deštníky a vše jinak funguje. Každopádně v Plzni je to dnes skvělé, krásně to tu fouká. Díky budově nového divadla, všichni sedí ve stínu.

Legendární Etc. nebo Gaia Mesiah. I takový bude další ročník Festivalu na ulici

Sledujete místní hudební scénu?Na festivalu hrál už dvakrát nebo třikrát místní rodák a skvělý hudebník Pavel Hrubý. Česká jazzová scéna je tak malá, že se vlastně všichni pořád mezi sebou míchají. Je to velmi propojené. Vzpomínám si, že když jsem ještě bydlel v Česku, tak jsem jednou jel do Plzně stopem, neboť tady bydlel výborný český kytarista, člen skupiny Marsyas a Etc… Pavel Skála. Tenkrát ještě nehrál s Marsyasem, mně bylo nějakých patnáct let. No, a tehdy bydlel v nějaké vile a měl ve sklepě parádní studio, to mně hrozně moc imponovalo, jak to studio, tak to, jak skvělý hráč to je. Pak také znám Františka Kučeru, výborného trumpetistu. S tím jsem tady hrával, když jsem byl ještě malej kluk.