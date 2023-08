Já radši realitu, hlásá Kamil Bartošek alias Kazma zkraje svého filmu Onemanshow: The Movie, který právě vstoupil do kin. Načež rozjede podívanou, kde se reálné od fikce odlišuje jen stěží. Ostatně výchozí koncept převzal osmatřicetiletý influencer od slavných Dannyho parťáků. Jen je na rozdíl od nich méně vtipný a svižný.

Kazma v akci | Foto: se svolením Bontonfilmu

Kdo je zasvěcen do dřívějších Kazmových projektů (blamáž s Jimem Carreym, Milošem Zemanem, pořadem Prostřeno či s cestou na hokejové mistrovství v Rusku), ví, že rád provokuje a testuje limity. Trapnosti, zákonů, oficiálních pravidel. S potěšením pak své kousky rekonstruuje.

Obdobný koncept má i jeho aktuální The Movie. S tím rozdílem, že tentokrát opustil bezpečí streamovací platformy a svou show nasměroval do kin a k následné open air hře pro diváky.

Je to zatím jeho největší a produkčně nejodvážnější počin – za což si zaslouží uznání. Do projektu se mu podařilo zapojit početný tým lidí včetně profesionální filmové produkce, režiséra Andyho Fehu, scenáristu Petra Kolečka nebo zkušenou castingovou režisérku Gabrielu Dorantovou (je mimo jiné podepsaná pod Soukupovým snímkem annaismissing, který právě také běží v kinech). A také několik hvězdných domácích herců.

Totéž se ale nedá říct o scénáři, který chce přece jen větší profesní bravuru než internetová One Man Show s padesátiminutovou či kratší stopáží.

Filmová loupež

Inspiraci našel Kazma u Dannyho parťáků, což by samo o sobě nevadilo, rozjezd je slibný. Znamená to sestavit tým, „obrat“ sázkovou kancelář Fortuna o nějaké ty miliony, nandat to jednomu nesympatickému týpkovi a vyděrači, zblbnout lidi vypsanou výhrou a ohromit přítelkyni, které ustavičně utíká někam za prací (pokud s ní zrovna nepije drink v exotických končinách).

A protože autor projektu je ukázkově sebestředný, sledujeme prakticky celý čas jeho exhibici, respektive filmovou loupež. Protože jak podotýká: „Kdybych byl ve filmu, vyloupil bych banku.“

Jenže nestačí nasadit si černé brýle a sako, upíjet whisky, kouřit doutník a udílet pokyny. Kazma sám si občas střílí z nabubřelých celebrit, tady si ale dopřává až neúměrnou onemanshow - ať už jako vydíraný mstitel, šéf fiktivního loupežného týmu či rejža v paruce.

Vizuálně to má (i díky několika profesionálním oporám, jako je režisér Fehu a jeho kameraman Jakub Ševčík) víceméně ošetřené, americké bijáky nakoukal obstojně. Pomáhá mu i výrazná hudba Lukáše Chromka. Film se tváří jako parodie, chybí mu ale silnější linka. Nabídne pár dobrých nápadů (třeba plyšové auto Hot Doggie, s nímž Kazma vyráží na výpravy) a filmových citací (mimo jiné z Tarantina), škodí tomu ale několik zásadních věcí.

Vsuvka s fiktivním filmem Tajný zákop, pro jehož scénu s nacisty získal několik hvězdných tváří (Jiří Bartoška, Ondřej Sokol, Kryštof Hádek, Jiří Langmajer a Hynek Čermák), vyznívá trochu do ztracena, byť pasáž s majitelem pozemku, panem Leinerem, rovněž v roli nacisty, má říz.

Lepší než Cool Girl!

Četné další motivy a scény, které do filmu pašuje (kupříkladu problémy s lockdownem), brzdí tempo vyprávění, opakovaný fór s hledáním pozemku pro zakopání kontejneru s autem se míjí účinkem, vyslání plyšáčků na Ukrajinu je mírně nevkusné. Nejpůsobivější je film tam, kde má Kazma vyzkoušenou parketu – třeba improvizované vystoupení pro nečekané dětské diváky a rodiče ve falešném cirkuse v Kladně.

Hledá se Anna. Mrazivý český thriller vypráví o záludnosti sociálních sítí

Jinak je to ale spíše fádní podívaná, která prozrazuje, že točit delší scénky a reportáže pro stream a poskládat zábavný parodický tvar pro kina je kardinální rozdíl. Nemluvě o tom, že pod parodii by asi tvůrce málokdy dal nečekaně osobní věnování týkající se části výtěžku pro syna zemřelého kamaráda…

Na druhou stranu, pořád má tahle nevyrovnaná exhibice se zlatými kartičkami vybízejícími k hledání „pokladu“ pro diváky větší kouzlo než stupidní projekt jiných influencerek Cool Girl! Zatímco ten v obchodním očekávání zcela selhal (od května ho vidělo jen přes 25 tisíc diváků), Kazma přivedl už teď do kin podstatně víc lidí.

Hodnocení Deníku: 40 procent