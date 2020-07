Začátek je stejně jako při reprízách, které se hrají každý den až do neděle, ve 20.30 hodin. V hlavní roli Švandy se opět představí sedmadvacetiletý Ondřej Rychlý, které jsme zachytili před první nedělní zkouškou.

Jak se po roce na Divadelní léto těšíte?

Strašně moc. Po koronaviru mi chybí obecně hraní, ale chyběli mi i všichni lidi a kolegové, některé jsem od loňského ročníku ani neviděl. Takže teď se tady se všemi zdravím a objímám.

Co se vám konkrétně líbí na této adaptaci Švandy dudáka?

Líbí se mi, že ta hra je v podání režiséra Marka Němce hra posunutá do současnosti. Když jsem si to poprvé četl, měl jsem strach, že bych se mohl cítit nesvobodně. Ale on hru udělal tak, že je to úplně naopak. A všechny nás to baví, jdeme do toho naplno. Je to čistá radost a na každý další výstup se vždycky těšíme.

Dělá vám ve vaší roli něco problémy?

Vždycky mě stresuje hra na dudy a ve hře je také hodně technicky náročných míst. Musím někam přeběhnout, vyměnit píšťaly na dudách, převléknout se. Diváci to nevidí, ale je to hodně stresující, vždycky jde o čas a aby to bylo dobře udělané. Novou zkušeností pro mě byl také prostor, takhle velkou roli na takovém prostoru jsem loni hrál poprvé.

Před ostrým startem máte sice k dispozici zkoušky, ale připravoval jste se na roli už před nimi?

Už týden mi z toho bylo špatně od žaludku. Přítelkyně mi pořád nahazovala texty a byl jsem až překvapený, jak málo jsem si pamatoval. Už před první zkouškou jsem si tedy text projížděl tři hodiny sám na místě představení. Jsem zvědavý na náš všechny a myslím, že během představení možná dojde i na nějaká překvapení (úsměv). Hru na dudy jsem začal trénovat už asi před měsícem a hodně mě to baví, tak se vší pokorou věřím, že to bude ještě o něco lepší než vloni.

Švanda dudák



Park U Ježíška, 14. - 19. července od 20.30 hodin. Režie: Marek Němec. Hrají: Ondřej Rychlý, Eliška Hanušová, Michal Štěrba, Martin Písařík, Tomáš Karger, Klára Krejsová, Jana Kubátová, Antonín Procházka ml., Bronislav Kotiš, David Kubát.